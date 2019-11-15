幕後／郭台銘雙押寶低投資高獲利　柯營質疑「借殼上市」進立院

▲柯文哲、郭台銘、宋楚瑜三人關係微妙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

2020立委選戰，鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲的台灣民眾黨結盟，安插幕僚高虹安列席民眾黨不分區第3名；但與此同時，郭台銘還與親民黨主席宋楚瑜合作，麾下要員劉宥彤、蔡沁瑜傳出可能列入親民黨不分區名單。但郭董此舉引發民眾黨內不滿，更有幕僚認為，郭雙押寶的行為形同「借殼上市」，不願投入太多資源但仍想收到最大效果。

柯文哲14日上午被問到郭台銘雙押寶的策略時，口氣略顯無奈，「這生意人嘛」，強調自己是守信用的人，答應人家就照做，後面有出現什麼變化就算了，「我們就咬緊牙關撐過去」。至於郭台銘有沒有守信用？柯文哲說，「他也沒有不守信」，只是不曉得他後面還有這一招。

對於與郭台銘間的關係，據了解，柯營內部早在一開始就對於是否要和郭合作有歧見，如今郭三番兩次變卦，確實也讓柯文哲見識到何謂「生意人」，承諾的東西都有變數，從一開始的浴佛法沒同台、對選總統一事變卦，如今不分區立委又腳跨民眾黨與親民黨，讓柯營與郭的合作越趨保留。

民眾黨、親民黨在政黨票不分成為對手，但郭台銘卻跨足雙邊，讓民眾黨內不少幕僚相當不解，雖然親民黨會削減民眾黨支持度，儘管影響有限，但也變相在「資敵」壯大民眾黨的對手。郭台銘一席「偏綠支持者投民眾黨、偏藍支持者投親民黨」，也讓自詡中立政黨的民眾黨幕僚相當不滿。

柯營幕僚指出，自選總統一事告吹後，柯郭陣營間處於「鬆散聯盟」狀態，合作早已不如過去緊密，柯文哲也看清郭台銘對政治的態度就是生意人邏輯，雙方在一個基礎上還是可以合作，如相互幫候選人站台等，但難有更深入密切的合作。

柯營幕僚指出，郭台銘當然可以只壓民眾黨或是親民黨其中之一，但只壓一邊的話機會少，兩邊都押寶，最好的狀況下郭家軍可以有3個人進入立院，絕對在未來有相當的影響力。

幕僚便形容，郭的作法行同「借殼上市」，借民眾黨、親民黨的殼進軍立院，不必花大把金錢籌組政黨就能掌握3席立委，以買賣來說「相當划算」，也因此郭台銘才會說出「偏綠支持者投民眾黨、偏藍支持者投親民黨」。