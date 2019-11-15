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臺大創校91周年　管中閔：「大學轉型、教育革新」是高教競爭重點

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▲▼ 臺大創校91周年,臺大校慶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲臺大創校91周年。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

臺灣大學今（15日）上午舉辦創校91年校慶慶祝大會。校長管中閔特別在典禮上指出，「周雖舊邦，其命維新」，面對高教的國際競爭和壓力，期待臺大在2028 時能成為一個充分國際化，而且是人才近悅遠來的大學。他也期待屆時的臺大已經走出舊的教育體制，成為以新的教育型態回應學生與社會需求的未來大學。

管中閔在致詞時表示，學校的校慶，如同個人的生日一樣。當我們慶祝生日，重點不在向後看，慶幸自己居然活了這麼些年，而是向前看；所以我們總在生日許願，期許未來。經歷了 91 年的臺大，有著光輝的過去與卓越的成就；但在校慶這一天，我們對臺大的未來有著許多期待。

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▲▼ 臺大創校91周年,臺大校慶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲臺大校慶表彰八位傑出校友，包括，劉必治、沈元壤、毛河光、賴明詔、朱茂男、林攸信、林芳郁、王榮騰 。（圖／記者崔至雲攝）

對於臺大該有什麼樣的期待？管中閔說，過去在許多場合都一再提到「臺大 2028」。2028年的時候，臺大將要慶祝建校一百年。大學能歷經百年而屹立不搖，意義非比尋常；而他的期待，就是對臺大百歲的期待。

距離2028還有九年。管中閔表示，未來九年中，相信亞洲以及世界高教領域的競爭將會更加激烈。各大學如何吸引人才，如何在研究上突破與創新，都將是競爭的重點。除此之外，許多人早已注意到，在近年科技與社會快速變動下，延續近兩百年的現代大學教育的形式和內涵早已顯得左支右絀。所以，大學轉型與教育革新的程度，也必將成為高教競爭的重點。

▲▼ 臺大創校91周年,臺大校慶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲校長管中閔及臺大歷屆校長均出席臺大創校91周年校慶。（圖／記者崔至雲攝）

管中閔提到，過去十個多月以來，學校已經開始改變，而這些改變就是為了臺大 2028在作準備。如今有了新的獎學金，包括對弱勢學生的「希望獎學金」，爭取優秀學生的「傅鐘獎學金」，鼓勵學生出國交換的「希望出航獎學金」等。同時在老師的宿舍、彈性薪資、研究講座與研究支援上做了許多新的調整和規劃，也積極改革行政組織和效率。就在前兩天，學校也開始了第一次針對未來大學的討論。預期將在未來六到九個月的時間內，匯集老師，學生和校友們對未來教育的創新想法，為臺大找到新的方向。

▲▼ 臺大校慶 。（圖／記者崔至雲攝）

▲臺大今舉辦91年校慶。（圖／記者崔至雲攝）

最後管中閔說，未來幾年，臺大的改變仍將持續，將和所有老師與同學們共同努力，為臺大的未來做好準備。「周雖舊邦，其命維新」。臺大在 2028 時能出現歷百年而彌新的氣象，臺大方無愧於過去前輩師生的付出，也才無負於臺灣社會和人民的栽培。

臺大今日除慶祝校慶外，也頒發傑出校友包括學術類，電機系院士劉必治、電機系院士沈元壤、地質系院士毛河光、醫學系院士賴明詔。社會服務類，醫學系朱茂男、管理系EMBA科技創業管理組林攸信。綜合類，臨床醫學研究所院長林芳郁、電機工程所王榮騰。
 

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