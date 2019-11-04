台大電機碩士當業務拉保險！學者嘆不意外：高教為何而戰？

▲詹昭能認為，關鍵是從小到大沒有協助或輔導孩子自探索自我（潛能）。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

世新大學社會心理系主任詹昭能在臉書以「台大電機研究所與師範大學機械研究所碩士畢業選擇從事壽險業務員，意外嗎？」一文提到，關鍵是從小到大沒有協助或輔導孩子自探索自我（潛能）以及未來職涯發展性向的有效「機制」與資源，無論學校教育或家庭環境，全憑考試分數決定他們的去向。

詹昭能臉書全文如下：

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有朋友指出，鄰居的小孩，兩兄弟一個是台大電機研究所的碩士畢業，另一個是師範大學的機械研究所的碩士畢業，結果現在兩個都在保險公司當業務員拉保險，朋友覺得很吃驚，怎麼會這樣？

「那兩兄弟說，因為有去電機工廠工作過，但是覺得像黑手工人一樣，全身髒兮兮的，薪水又不高，又要輪夜班工作，對老闆和工作內容又覺得很不爽，只好去做保險業務，還可以天天跟美女談話，喝咖啡聊聊天哩！你們覺得這樣有比較好嗎？」

壽險業務員是很棒的職業，如果成功的話，邊交朋友邊「賺大錢」，Why NOT？

這位朋友關心的問題顯然不是壽險業務員的工作價值，而是高等教育「為何而戰？為誰而戰？」是啊！「一個高中職畢業生就能做的很好了，又何必那麼累，讀到台大，師大碩士畢業才去做呢？」意外嗎？這還只是台灣高等教育甚或是基礎（國民）教育問題的冰山一角喔！

▲詹昭能也問，高等教育「為何而戰？為誰而戰？（示意圖／翻攝自Facebook／台灣師範大學）



重點是事出必有因！

關鍵是從小到大沒有協助或輔導孩子自探索自我（潛能）以及未來職涯發展性向的有效"機制"與資源，無論學校教育或家庭環境全憑考試分數決定他們的去向，That's why。

108新課綱會更好嗎？看起來好像是，因為強調跨領域解決日常生活問題的素養教育，理想崇高；問題是資源沒到位，倉促上路的結果已註定終究要失敗的結局！

回到「本案」問題的核心！108新課綱上路後，協助或輔導孩子自探索自我（潛能）以及未來職涯發展性向的有效"機制"與資源何在？依舊是一個樣兒，頂多只是”紙上談兵”（所謂學習歷程檔案），不是嗎？

換言之，未來如果出現諸如前述從事壽險業務員的，乃是台大電機研究所或師範大學的機械研究所的碩士畢業，就別再意外了！

不相信的話，請繼續給他看下去！

另外，詹昭能也在臉書強調， ｢拉保險」是老一輩人的說法，自己只是｢全文照登｣；請注意！"壽險業務員是很棒的職業，如果成功的話，邊交朋友邊「賺大錢」，有何不可？"其實，身邊很多朋友（包括學生與太太）都是壽險業務員，呵護都來不及，怎麼可能貶抑此項專業？

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