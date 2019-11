香港律政司司長「倫敦遭襲擊」　30民眾包圍質問：示威遊行怎處理！

▲香港律政司司長鄭若驊倫敦遭襲。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

香港示威遊行再度升溫,14日香港律政司司長鄭若驊在倫敦出席活動時,中途突然遭到襲擊且受傷,當下立刻向倫敦警方報案,希望盡速將攻擊者逮捕到案。

根據《南華早報》報導,鄭若驊在倫敦當時間14日晚間進行訪問,突然遭到疑似支持示威遊行者攻擊,當下至少被30名抗議者包圍數分鐘,這些人不斷憤怒表示,對於香港政府處理示威活動的方式「非常不滿意」。事後攻擊者遭到拉開,鄭若驊立即向倫敦警方報案,辦公室也發表聲明:「已要求倫敦警方嚴肅面對,並將「暴徒」盡速繩之以法。

▲香港示威者14日在各處抗爭、設置路障。(圖/翻攝自AP直播畫面)

還原當下情況,鄭若驊準備進入大樓內時,遭到多名民眾包圍,並且大聲詢問港府處理示威遊行的方式,接著出現推擠,導致鄭若驊的胳臂受傷。事後鄭若驊也表示,批評任何形式的暴力與極端主義,假借追求政治為名、剝削他人的合法權力,這樣的行為對香港或是任一文明地方都是百害而無一利。

鄭若驊原先於13日抵達倫敦,出席特許仲裁學會舉辦的講座並發表演說,期間將與會中國駐英國大使劉曉明,計畫下周一返回香港。

[BREAKING] Secretary for Justice of the HKSAR Theresa Cheng is attending a event to give a speech but fell on the floor during a protest against her and her government in London#HongKong #HongKongProstest #HongKongProtester #FreedomHK #DemocracyforHongKong pic.twitter.com/L5XYgXNsgX