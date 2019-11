《香港人權及民主法案》 若無參議員反對　最快18日通過

▲《香港人權及民主法案》最快18日通過。(圖/路透)

記者鄭思楠/綜合報導

美國《香港人權及民主法案》主要推手之一、共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)較早前在社交網推特(Twitter)貼文稱,參議院已加快通過有關法案的程序,如無參議員反對,最快可於下周一(18日)通過。

據《香港01》報導,參議院外交關係委員會主席里施(Jim Risch)和魯比奧周四(14日)宣佈啟動「熱線」程序,讓參議院能夠快速一致通過《香港人權與民主法案》;如果參議院通過法案,參眾兩院將整合兩個版本,再提交總統川普決定簽署或否決法案。

里施表示,「世界需要看到美國會站起來,並對中國共產黨說他們對香港人所做的事是錯的。」他強調美國與香港人同行,期望與參議院領袖及民主共和兩黨同事迅速推動法案。

據了解,如果某一項法案較無爭議或已獲得兩大黨有共識支持,參議員就會啟動俗稱「熱線」機制,讓兩黨黨團透過非正式溝通方式,徵詢每位議員的意見,藉此讓法案跳過一般程序並獲得優先處理;若無人提出反對,參議院領袖即可應要求,在院會裁示法案以「一致同意」方式通過。

Today we set in motion an expedited process in the Senate to pass the #HongKong democracy act. If no Senator objects it could pass as early as next Monday. https://t.co/iGdJrZvxMF