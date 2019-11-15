《香港人權及民主法案》 若無參議員反對　最快18日通過

▲《香港人權及民主法案》最快18日通過。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國《香港人權及民主法案》主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）較早前在社交網推特（Twitter）貼文稱，參議院已加快通過有關法案的程序，如無參議員反對，最快可於下周一（18日）通過。

據《香港01》報導，參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和魯比奧周四（14日）宣佈啟動「熱線」程序，讓參議院能夠快速一致通過《香港人權與民主法案》；如果參議院通過法案，參眾兩院將整合兩個版本，再提交總統川普決定簽署或否決法案。

里施表示，「世界需要看到美國會站起來，並對中國共產黨說他們對香港人所做的事是錯的。」他強調美國與香港人同行，期望與參議院領袖及民主共和兩黨同事迅速推動法案。

據了解，如果某一項法案較無爭議或已獲得兩大黨有共識支持，參議員就會啟動俗稱「熱線」機制，讓兩黨黨團透過非正式溝通方式，徵詢每位議員的意見，藉此讓法案跳過一般程序並獲得優先處理；若無人提出反對，參議院領袖即可應要求，在院會裁示法案以「一致同意」方式通過。

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