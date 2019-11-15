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香港「海底隧道」收費亭深夜遭放火燒　大貨車過路障遭丟汽油彈

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▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

▲紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用，下同）

本報訊

香港多區繼續有不合作運動及堵路，警民衝突不斷。其中往來香港島和九龍的紅磡過海隧道亦成為「戰線」之一，繼早上有示威者堵塞紅隧後，晚上紅隧收費亭多次遭縱火，玻璃全毀。附近多個電箱都遭掟汽油彈，有人以揚聲器提醒橋上人士遠離火種，橋下有消防員灌救，期間未見有警員到場，現場暫無人受傷。

14日傍晚約7時15分，有一輛運載建築材料大貨車駕過紅磡路障時，被黑衣人扔汽油彈，路面隨即被燻黑，玻璃碎散落一地，涉事貨車車身部份帆布被焚，司機下車檢查車底情況，又向記者表示沒打算衝過路障，惟被問及為何駛過時要響號時，司機未有回應。

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

收費亭火種處處

半小時後，有黑衣人向紅隧收費亭及紅磡漆咸道路障投擲汽油彈，至少兩個收費亭起火。而在晚上約8時半，紅隧收費亭再被連環投擲汽油彈，數分鐘後消防員將火救熄。現場所見，地上除了玻璃碎片，亦有兩個油罐，而收費亭上不斷有磚頭及疑似水泥粉末跌下。

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

電箱、收費亭著火　示威者以擴音器提醒橋上人士遠離

晚上9時，多名黑衣人手持硬物打破紅隧收費亭的玻璃，收費亭被焚，現場濃煙不斷，多次傳出爆炸聲；在場消防員不斷向起火收費亭射水；除了收費亭，電箱及海報位置亦遭破壞。有黑衣人打破電箱玻璃後，電箱起火，有示威者在橋下以揚聲器提醒橋上的人小心。

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

至晚上約9時45分，有黑衣人再向紅隧收費亭投擲汽油彈，自動繳費處的位置亦有火種，現場爆炸聲不斷，火光熊熊，在場消防員救火。約一小時後，行人天橋一部升降機被掟汽油彈起火。在紅隧一帶設施被破壞期間，未見有警員到場阻止，暫沒人受傷。

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

到晚上約11時半，紅隧收費亭上蓋位置亦被丟汽油彈，上蓋隨即冒煙，消防員走到收費亭前欲灌救時，現場隨即有人呼籲示威者暫停投擲汽油彈，以免消防員受傷，黑衣人聽到後停止投擲，上蓋火種數分鐘內被消防撲滅。

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

▲▼紅隧收費亭屢遭火燒。（圖／《香港01》授權使用）

本文經《香港01》授權轉載

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