韓國瑜、馬英九聯手！曝蔡英文能源政策不敢說的3大真相



記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日與國民黨超強母雞馬英九合體，針對能源政策召開記者會，對蔡英文政府過去3年多的能源政策提出質疑，兩人「同框打蔡」，號召知識藍歸隊。馬英九表示，3年來蔡英文推動的能源轉型政策，是一個錯誤的「三不」政策：因為政府做不到，人民吃不消，社會受不了。

馬英九表示，蔡英文上次競選提出「2025非核家園」政見的時候告訴大家，她的能源轉型方案「安全又乾淨」，「在用電持續增加下，臺灣也不會缺電」、「不會造成電價上漲」，但3年多來，這3個承諾全部跳票，完全欺騙了人民。

馬英九指出，蔡英文說不會缺電，但2017年8月15日，全臺灣大停電5小時；2018年5、6月間臺北市、新北市又發生24次跳電，蔡政府被迫將核二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量。

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



馬英九批評，為了能快速廢核，蔡政府在綠能發展上付出了遠高於國際行情的代價，讓外商坐享暴利，預估到2050年時，臺灣每年的電力成本將增加2200億元以上，全臺每戶都將負擔上萬元的「發電成本」，電價勢必大漲，衝擊民生經濟。

馬英九說，蔡英文的廢核政策讓發電成本暴增，為了在選舉年製造電價不會上漲的假象，去年以來蔡政府已連續3次刻意違背慣例與專業，凍漲目前電價，等大選後再說。12年前民進黨執政後期為討好選民，刻意凍漲油價，把「到大選後再漲」的問題丟給下一任政府，使他剛上任就碰到這個「油價不能不漲」的爛攤子。

「現在民進黨政府又重施故計，把問題丟給下一任政府」，馬英九說，台電去年電業虧損已達新台幣140億元，今年光是上半年就虧損297億元，錯誤的能源政策讓國家蒙受重大損失，惡果將由全體納稅人承擔，但民進黨政府不會告訴大家這個真相。

馬英九強調，國民黨支持綠能，但反對躁進錯誤的政策，去年11月24日的全民公投已展現「以核養綠減碳」是多數民意所支持的最佳能源轉型方案，也就是「核綠並存」，但蔡政府卻「不予理會」，「3年前您對民進黨謙卑、謙卑、再謙卑的要求，已經成為一個令人錯愕的謊言與令人噴飯的笑話！」

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