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觀測地震預報、暑假實習　台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才

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▲▼ 台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台師大與氣象局簽約，攜手孕育地球科學人才。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國立台灣師範大學與交通部中央氣象局今（14日）由校長吳正己及局長葉天降簽署合作協議，透由該合作引進及開發先進氣象技術，共譜科技研發、教材設計、人才培育、史料探索及科普跨域應用5大合作願景。

吳正己說明，師大地球科學系是國內唯一同時涵蓋地質學、大氣科學、海洋科學、天文學及地球物理的系所，地理學系並設有環境監測與防災學程，因此，氣象局一直是該校氣象與地震相關系所師生從事研究與教學之指標機關。

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▲▼ 台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台師大與交通部簽署合作協議，共譜科技研發、教材設計、人才培育、史料探索及科普跨域應用5大合作願景。（圖／記者崔至雲攝）

吳正己感謝氣象局提供該校學生暑期實習的機會，讓學生親身體驗氣象觀測、預報及地震測報之實務作業。同時表示，透由本次簽署合作協議，將有助於未來共同孕育優秀的地球科學專精人才及健全的中學地球科學師資，亦期許藉由科普教育的落實與推廣，使地球科學專業知識能更落實於民眾的生活，共創地球科學專業領域更亮眼的研發成果。

葉天降說明，氣象局業務涵蓋氣象、海象、地震及與氣象有關之天文。氣象資訊是民眾生活所需，也是政府在災害防治、環境保護、水資源管理等領域所需。

▲▼ 台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才 。（圖／記者崔至雲攝）

▲校長吳正己（圖右）及局長葉天降（圖左）簽署合作協議。（圖／記者崔至雲攝）

葉天降感謝台師大多位教授近年來在氣候變遷、數值天氣預報、氣象科技史料研究及地震資料分析等方面給氣象局協助與合作，他同時表示透過合作協議，未來能在既有基礎上持續提升在氣象科技研發與人才培訓雙方合作之質與量，也期待能進一步借重台師大在教學設計與科普應用之專長，結合氣象局的實務作業，讓地科領域科普知識平台更充實，也讓氣象資訊之應用更易落實於中學生與民眾日常生活中。
 

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