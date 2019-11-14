跨濁水溪到彰化　立委劉建國痛批：彰雲兩縣特產「家族政治」

▲雲林縣立委劉建國到彰化為洪宗熠站台，痛批彰雲兩縣都是家族政治。（圖／洪宗熠辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

總統立委選戰倒數58天，總統蔡英文與立委洪宗熠在彰化縣第3選區競選連任後援會今天在竹塘正式成立，連任3屆民進黨人氣立委劉建國特地以「在立法院的好麻吉」，到彰化站台，並且懇請彰化鄉親支持洪宗熠連任，和他一起打破雲林、彰化盤根錯節幾十年的家族政治。

劉建國，今天現身在彰化縣竹塘三清宮，他上台後火力全開，直言彰化與雲林都有一個共通的特產，名字叫做「家族政治」，老爸不但選議員、選議長，最後還來做縣長，當了縣長還不夠，還叫妹妹做立委、選縣長，妹妹選縣長，再叫女兒選立委，女兒選完再換兒子選，後來再換妹妹當縣長，一來一回三十多年。

然後，劉建國話鋒一轉，提起這次立委選舉的競選對手國民黨的謝淑亞，直言謝淑亞的公公就是前國民黨立委廖福本，而她的夫婿、廖福本的兒子生前也是當縣議員，過世之後便由謝淑亞以媳婦的身分，繼續做鄉長、縣議員，現在再來選立委。劉建國強調，這次立委選舉，他和洪宗熠都面臨同樣的困難，就是萬年政治家族的復辟與反撲，希望鄉親父老給他和洪宗熠力量，一起來打破雲林張家及彰化地方家族政治。

隨著彰化立委選情逐漸加溫，立委洪宗熠從今天起將一連舉辦7場與總統蔡英文競選連任的聯合後援會成立，希望藉此能凝聚綠營支持者以及厭惡家族政治的中間選民力量，讓2016年的「關鍵熠席」，帶領彰化縣立委第三選區的鄉親們「熠起更好」。

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