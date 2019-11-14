彰化水五金赴日參展　王惠美：借鏡無人機智慧應用提升競爭力

▲彰化水五金赴日參展，上午一行人參訪世界第二大的無人機公司。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是全台水五金產業居冠，約有700家水五金聚落廠商，占全台灣水五金產業總數的6成，彰化縣長王惠美為協助水五金業者拓展海外市場，率團到東京國際展示場與台日水五金業者交流，14日一行人參訪世界第二大無人機服務廠商Terra Drone 株式會社，希望習取相關經驗讓彰化的農業能夠有不一樣的發展。

▲彰化水五金赴日參展，上午一行人參訪世界第二大的無人機公司。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰化是水五金的故鄉，約有700多家聚落廠商（包含成品廠、品牌商、零件廠與加工廠等），每年產值約500至600億元，並且有非常好的技術，這次共有5個攤位、20多家廠商參加這場為期3天的住宅建築展，希望把彰化縣的水五金行銷出去。

▲無人機公司Terra Drone株式會社做簡報。（圖／彰化縣政府提供）

上午由Terra Drone株式會社海外事業責任者神取弘太接待，王惠美等人參訪觀摩智慧農業農用無人機等相關先進作為，面對許多農業缺工的情形，借鏡日本作為，汲取經驗作為，藉由這次的交流，作為彰化縣未來研究導入無人機技術在農漁業應用與借鏡。

王惠美指出，這次參觀日本最大也是世界第二大的Terra Drone株式會社，這間公司主要是提供無人機載具的服務，對於無人機軟體的應用可說是世界第二強，在世界布局有二十幾個地方。

▲參訪世界第二大的無人機公司。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美希望透過學習讓未來彰化特別是在農業上，老人化的部分很快，最近有很多年輕人來投入，希望青農也能夠與科技結合，透過更新穎的方式來創造更大的農業產值，另外，無人機也可以用在相關的救災及探勘，可以減少更多人力的付出，帶出更大的產值，期許透過這次參訪習取相關經驗讓彰化的農業能夠有不一樣的發展。

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