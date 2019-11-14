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警出動大重機巡邏　成2019新社花海「新警點」

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▲交警騎大型重機執勤時，都會吸引遊客上前拍照，甚至要求合影，意外成為花海活動「新警點」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲花海期間中警交通警察大隊每日派遣警用大型重型機車巡邏，吸引遊客上前拍照。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市「2019新社花海」已登場，花海期間中警交通警察大隊每日派遣警用大型重型機車巡邏，對於園區周邊易壅塞路段機動方式支援，以利排除臨時狀況、維持交通順暢，而每當交警騎大型重機執勤時，都會吸引遊客上前拍照，甚至要求合影，意外為花海活動再添一個「新警點」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲交警騎大型重機執勤時，都會吸引遊客上前拍照，甚至要求合影，意外成為花海活動「新警點」。

台中市警局交通大隊表示，9日花海開園後，中警交大平日針對花海園區周邊重要道路、接駁站、停車場實施B級部署，以疏導車流；目前平日共規劃53個交通疏導點，使用警力103人、義交58人。例假日、連續假日及人潮激增時，則啟動A級部署擴大疏導範圍，共規劃76個交通疏導點，使用警力209人、義交99人，以期能更迅速、有效地紓解車流。

交通警察大隊林沐弘表示，為了節省民眾時間並維護道路順暢，呼籲遊客配合市府的交通規劃，將私人運具停放於花海園區外圍停車場，利用接駁車往返園區，讓花海園區周邊能一路順暢、人車均安。

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