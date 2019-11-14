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樹林濟安宮五朝清醮大典　北臺灣最大米龍點睛求平安

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▲ 樹林濟安宮五朝清醮大典 北臺灣最大米龍點睛求平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林濟安宮五朝清醮大典，北臺灣最大米龍點睛求平安。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

睽違32年的五朝清醮大典登場！新北市樹林區濟安宮2019年適逢建廟230年暨東遷百年，為祈求風調雨順、國泰民安，12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典，除遵循古禮進行，並有來自全國各地上百間宮廟盛情贊醮，系列活動由11月20日的北臺灣最大米龍點睛熱鬧展開，歡迎民眾前往歡慶祈福。

副市長謝政達表示，樹林濟安宮長年推動公益慈善及社會教化事業，經常舉辦各種藝文活動，培植地方文化不遺餘力，年年獲得本市績優宗教團體表揚。這次為期5天的建醮科儀大典是地方的重要盛事，廟方更特別打破傳統拍攝微電影預告。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，清醮又稱祈安醮，為祭神之意，是對天上神佛的庇祐表示感謝，或祈求平安而舉行的祭典，也是一種知福惜福、知恩感恩的表現。依醮期的長短有一朝醮、二朝醮、三朝醮、五朝醮等，「朝」指天數，五朝醮即五天。此次建醮大祭典，是濟安宮廟史上第3次建醮，距離上次廟方建醮相隔32年。

▲ 樹林濟安宮五朝清醮大典 北臺灣最大米龍點睛求平安。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林濟安宮五朝清醮大典，系列活動由11月20日的北臺灣最大米龍點睛熱鬧展開。

民政局長柯慶忠指出，濟安宮俗稱大道公廟或潭底廟，奉祀醫神「保生大帝」，是樹林地區歷史最悠久的廟宇，也是當地重要的信仰中心。「五朝清醮」祭典系列活動從11月20日起展開，當天有北臺灣最大3萬公斤的米龍點睛，由國寶級米龍製作人葉峻男耗費7天製作，全長200公尺、寬35公尺，鱗片二萬片的米龍。廟方當天並提供限量小神衣3000份，讓民眾將平安健康帶回家。

系列活動中，11月30日「金鑽伴侶幸福一生」將邀請36對結婚滿50、60年的金鑽夫妻參與，接受大道公致贈的對戒，讓後輩感受婚姻與家庭的美好；12月1日的「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，循古禮遶境樹林全區祈安植福，醮典法會結束後並捐出1000組以上供品給弱勢團體或低收入戶，展現「大道公慈悲濟世」的精神。

12月5日起一連5天的醮典活動，5日舉行科儀禮法，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日最後有歌仔戲演出大道公傳，詳細活動資訊請參閱民政局網站：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

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