搗破賭博公司源頭逮59人　「一條龍」博弈產業鏈專供陸客下注

▲新北刑大搗破台中一家賭博公司，並逮到59名成員。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

為防止非法地下簽賭站經營選舉賭盤，影響明年總統副總統及立法委員選舉，新北刑警大隊科技犯罪偵查隊近日積極查緝簽賭網站，發現一家「騰○數位行銷有限公司」建立完整賭博產業鏈，供大陸民眾博奕，6日與台中刑大等各單位前往台北查緝，當場查獲員工59人及629萬餘元等證物，一舉瓦解簽賭集團。

今年9月間，新北市刑大科偵隊與刑事警察局電信偵查大隊第三隊共同破獲「桔○數位」及「螞○數位」2間網路賭博公司，發現他們從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，一直到賭弈遊戲推廣、攬客、客服中心等，以一條龍方式包辦所有工作，在台灣建立完整的博弈產業鏈，供大陸地區賭客博弈。

▼現場查扣滿滿電腦主機及螢幕。（圖／記者陳豐德翻攝）



經警方數月深入追查，發現賭博業者上游是「騰○數位行銷有限公司」，經報請台中地檢署檢察官指揮，6日持搜索票到台北其公司執行搜索，當場查獲涉案員工59人，並查扣電腦主機82臺、螢幕187臺、筆記型電腦15臺、行動電話38支及新臺幣629萬餘元等涉案證物。

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，賭博財物十賭九輸，傾家蕩產，家破人亡之案例屢見不鮮，而且大選將屆，警方對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序之不法份子，絕對會持續強力偵辦，砍斷金流，以「端正選風、淨化選前治安」為目標，警方將持續掃盪簽賭網站，展現強力查緝選舉賭盤的決心，以淨化選風。

▼警方出動大型車輛將犯嫌押回。（圖／記者陳豐德翻攝）



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