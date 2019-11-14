國民黨名單「不符合期待」　張善政：韓國瑜總統選舉跟不分區切割

▲張善政。（圖／記者徐斌慎攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨2020大選不分區立委名單一公開，隨即掀起藍營支持者和黨內人員的反彈。對此，國民黨副總統參選人張善政14日表示，整體來講是沒有辦法符合期待，國政顧問團將全力把焦點放在總統、副總統選戰，跟不分區就切割，不要被不分區名單的好壞影響到大家繼續打拚總統選舉的心情。

張善政受訪時表示，國政顧問團很多成員反映是非常高比例的失望，這份名單是有不錯的人像曾銘宗，但「整體來講沒辦法符合期待」有人說這會不會影響到總統選情，國政顧問團就盡其在我，全力把焦點放在總統跟副總統，當然期待總統選上後，立法院也能過半，施政會比較有效率，但當國民黨不能過半時，優先順序還是要讓韓國瑜選上。

張善政強調，如果國民黨總統參選人韓國瑜不能進到總統府，立法院即使過半也是假的，「所以我們總統選舉跟不分區就切割」，不要被不分區名單的好壞影響到大家繼續打拚總統選舉的心情。

張善政也說，比較多國政顧問團年輕的成員失望的程度是更高的，他們覺得這份名單不夠年輕化，因此現在力拚拿到執政權，立法院能不能過半就再看，但如果能拿到執政權，能夠組閣的話，「我會盡我的影響力，讓內閣成員年輕化，絕對是明日之星」不是政治上已經很有名望或基礎的，政府本來就應該要讓年輕人更有機會。

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