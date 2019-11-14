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民進黨不分區／蘇震清下南屏黨中央不願背書　莊瑞雄拒不分區

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▲▼「新新北，會做事」新店晚會,蘇貞昌新店造勢,莊瑞雄。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單，但仍具爭議需再議。其中，黨內已有初步共識，在第13名留給屏東，朝向列立委莊瑞雄，而立委蘇震清赴屏東第二選區參選。對此，一方面莊瑞雄反彈，另一方面黨中央也不願替蘇震清提名背書，僅以「報備參選」方式放行。

民進黨13日下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單；不過，會議從表定的下午1時30分，延至下午3時，會議召開約40多分鐘後，由於不分區提名作業仍在進行，經中執委一致同意後，休息至14日上午11時30分繼續召開。

民進黨不分區立委提名委員會則繼續開會，約在晚間8時30分，列出不分區名單草案。但是，其中有2席具爭議，還需14日在討論。其中，是位列13名空缺，目前各派系共識，朝推立委莊瑞雄。不過，黨內人士指出，目前卡在莊瑞雄空出來的屏東第二選區要由誰來出戰，黨中央並不太希望由蘇震清來參選。

黨政人士表示，黨中央並不願替蘇震清背書，僅以「報備參選」的方式放行，但未來如果在沒有黨背書的狀況下到選區參選，肯定會面臨很大挑戰，甚至很難拿下席次。

此外，本來就在屏東第二選區的莊瑞雄也很反彈，地方選民不斷抱怨，認為喬得很難看。他上午在地方跑行程也再次強調，他不願意接受，不想接受，黨中央也還沒有正式諮詢過。

▲屏東縣立委蘇震清發表聲明表示家族反對洪恆珠參選立法委員，目前積極輔選蔡英文總統。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣立委蘇震清。 （圖／記者陳崑福翻攝）

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