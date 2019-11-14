羅智強擬好退黨聲明：確實考慮過個人去留　只盼不分區名單更好

▲國民黨黨員在國民黨中央黨部前靜坐抗議不分區名單。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨公布不分區名單，黨主席吳敦義排在第10位，引發黨內熱議。國民黨台北市議員羅智強13日發動靜坐，並在直播時表示他正在思考一個重大決定，目前聲明已擬好，可能會在14日早上公布。

羅智強14日受訪時被問到聲明為何，他表示，確實這幾天有針對這個問題，慎重思考個人在國民黨的去留問題，但這是非常重大的決定，目前還需要時間思考這件事，「當前此刻，希望不分區名單修的更好，讓不分區名單成為國民黨選戰加分」，強調他對國民黨有感情、有使命感，「去留不是簡單的事情，我需要時間來考慮。」

羅智強稍早時也說，這一份名單若確定，不啻是「國民黨的自殺聲明」，他決定今晚舉辦改革街講，期待11月16日的中央委員會，能為國民黨的不分區名單把關，促使國民黨重提不分區，期盼國民黨回心轉意，勿成大禍。

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