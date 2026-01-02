冬天保暖必看！正確「洋蔥式穿法」3原則　穿對不發抖

記者黃翊婷／綜合報導

入冬首波強烈冷氣團發威，今日（2日）各地寒冷，北台灣白天高溫僅13、14度。這樣的天氣到底該怎麼穿衣才保暖，日系平價服飾業者Uniqlo分享「洋蔥式穿法」3大原則，分別為內排汗、外防風、中保暖，這樣穿就算走到戶外也不會發抖。

▲冬天進出室內外溫差大，該怎麼穿衣才保暖等議題，近期受到許多網友討論。（示意圖／記者李毓康攝）

近日氣溫驟降，北台灣陰雨綿綿，濕冷天氣讓不少人直呼受不了，但穿得太厚進到室內又會不舒服。這樣的天氣究竟該怎麼穿衣，Uniqlo業者在IG分享「洋蔥式穿法」3大原則，分別為內排汗、外防風、中保暖。

業者表示，洋蔥式穿法的原則就是內層要排汗，中間衣物要保暖，外層衣物可以選擇防風的款式，掌握這3大原則之後，再依據實際溫度調整衣物的厚度即可，如此一來進到室內不會流汗，走到戶外也不會發抖。

女星歐陽靖也曾在社群平台發文分享，她總結自己在東京生活7年的經驗，覺得抗寒最好的穿搭是「裡面薄長袖＋一件背心（調整用）＋保暖度非常好的厚羽絨外套」，不必穿太多層次，避免進出室內外時穿脫麻煩，除非需要長時間待在戶外，否則不太建議內層穿發熱衣，不然進到室內或者有暖氣的地方可能會中暑。