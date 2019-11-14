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明曜百貨32週年慶精選質感專櫃今年冬天必買！東區逛起來！限時優惠趕快行動

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▲▼明曜百貨35週年慶。（圖／業者提供）

▲明曜百貨32週年慶，一起進入明曜百貨的時尚魔法衣櫃。

圖、文／明曜百貨提供

台北東區是引領著台灣時尚的核心地帶，無論是持續崛起的潮牌還是平價的快時尚，東區永遠走在流行的前線，不斷的創新正是它的魅力所在，漫步在東區街巷，總有發挖掘不完的新奇。從巷弄深處的特色店家到忠孝東路的百貨專櫃，都展現出東區的豐富多元！明曜百貨更是陪伴著許多人一起長大，為大家收藏許多青春的回憶，同時也為大家提供更好的購物樂趣以及新鮮感～從台灣設計師品牌服飾到日本快時尚UNIQLO，都具備獨特魅力風格。今年冬天明曜百貨32歲生日為妳介紹重點服裝趨勢，不需要神仙教母的魔法，就可以輕鬆添購時尚單品成為注目焦點，女孩們一定要看到文章最後，不然錯過會惋惜呀！！讓我們一起進入明曜百貨的時尚魔法衣櫃吧！

重點元素：經典格紋

今年冬天絕對是格紋的季節，時尚又百搭，最大魅力在於紋路、間隔大小的不同，以及多元性的排列組合創造出獨一無二的風格，經典格紋設計簡單俐落更加顯現不凡的品味。今年特別流行格紋的外套，選用粉色或是棕杏色，穿起來優雅又大方，尤其是格紋的長大衣在視覺上更有變化，不僅看起來正式，又少了單色西裝的呆板，讓整體看起來有氣勢又不失女人味，突顯出都會女性的知性質感，格紋服飾可說是今年冬天的流行大勢！！

▲▼明曜百貨35週年慶。（圖／業者提供）

重點元素：碎花

以往冬裝總是給人一股厚重感，看起來顯的臃腫，其實只要穿上輕盈繽紛的碎花洋裝就可以擺脫沉重的視覺感，顯瘦又顯高修飾效果更好。挑選碎花洋裝時，建議選擇收腰的設計或是加上皮帶，製造出腰身感才能讓纖細的小蠻腰展現的淋漓盡致，同時也可以選擇不規則拼布的設計，會更加顯得時尚有個性，最後再搭上高跟鞋或是踝靴絕對是冬季顯瘦穿搭的最完美方案！

▲▼明曜百貨35週年慶。（圖／業者提供）

今年明曜百貨32週年慶有許多流行服飾特價，除此之外，首七日消費滿5000元送500元抵用券，再抽礁溪兆品酒店豪華四人房，讓妳買到手軟還不想回家～另外，首七日UNIQLO明曜全球旗艦店APP會員消費滿2000元現折200元，首四日GU滿1500元現折100元，寒冷的冬天為心愛的人添加保暖衣物吧！！記得來到明曜百貨一定要搭乘透明景觀梯，白天可以看見白雲繚繞著連綿的山，夜幕降臨，東區的繁華盡收眼底，宛如不夜城，看夜景不需要到深山裡!明曜百貨無論過去還是未來都是一個充滿愛的地方，今年32歲生日，喚醒大家心中最美好的記憶，11/14邀請大家一起共襄盛舉。這個冬天有明曜百貨溫暖妳的心，寒流來襲也不用怕！

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