SOGO周年慶二波特定美妝加送300　Columbia新品外套下殺5折

▲SOGO台北店周年慶進入第二波促銷，禦寒冬衣成為重點，復興館CUMAR連帽鋪棉外套，原價5,980元，特價1,500元。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北店周年慶從11／7起跑，即起正式進入「下半場」，除滿千送百方案回饋之外，二波忠孝館特別針對特定美妝優惠組做加碼，直接加送300元抵用券，復興館除精品成長外，也針對氣溫下滑，推出CUMAR、Superdry、Columbia等冬季保暖外套新品，推出最低2.5折的下殺價。

▲復興館Columbia 鈦3D保暖連帽羽絨外套，原價14,800元，特價7,400元，共限量20件。

SOGO周慶忠孝館推單櫃消費滿6,000元，可換600元抵用券與100元的特別優惠券、女鞋與服飾單品消費滿3,000元送300元抵用券；SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客，國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券；寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃，消費滿3萬元送1,200元抵用券；LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲忠孝館SHISEIDO東京櫃推出精選百優組，加贈300元抵用券限量100組。

因SOGO台北店周慶僅有12天，近期已進入二波促銷期，忠孝館持續針對強項美妝加碼促銷，資生堂東京櫃精選百優組價值5,100元，特價2,340元，以及LANCOME超未來肌因加大天王組，價值9,180元，特價4,680元，均可獲得加碼300元抵用券。

▲忠孝館LANCOME超未來肌因加大天王組，加贈300元抵用券限量80組。

復興館周年慶精品表現亮眼，比去年同期成長10％以上，香奈兒、愛馬仕、巴黎世家與LV等潮流單品都熱賣，而據悉館內知名品牌還沒「補新貨」，預計在二波新產品到位後，成長可能上看20%，其他高單包括OLED電視、高端冰箱與歐系家電，最高也有30%的成長。

▲復興館Superdry鋪棉風衣外套(粉)，原價7,280元，特價2,900元，限量20件。

▲復興館SISLEY防風鋪棉外套(檸檬黃、深藍) ，原價9,980元，特價4,990元，限量20件。

SOGO復興館店長許淑賢表示，近期氣溫下滑，民眾對秋冬較有感，加上今年農曆年較早，民眾對於禦寒商品採買會更早發酵，趁周年慶二波集結館內知名廠商與熱賣單品，推出「秋冬新品」2.5折起或是「直接對折」的折扣，包括CUMAR、Superdry、Columbia、SISLEY都有新品特價讓民眾選擇。

▲復興館itabella個性綁帶真皮軍靴，原價6,480元，特價1,680元。

SOGO總經理汪郭鼎松指出，周年慶目前趨勢是走「質」不走「量」，民眾想要趁周年慶促銷，選擇平常捨不得買的好東西，所以品質與價格都要兼顧，主要是熱門品牌，加上與平常「價差大」，民眾才會有感。

▲復興館金安德森澳洲羊毛雙人冬被，原價13,320元，特價1,880元 ，限量50組。



SOGO台北店周年慶二波從11／13起至11／18止，今年也推出Samantha Thavasa聯名來店禮，包括摺傘、雨傘與雙層陶瓷杯、保鮮碗等，HAPPY GO卡友消費滿500元起即可兌換。

▲快樂購卡消費滿500元，可兌換Samantha Thavasa亮彩熊折傘。