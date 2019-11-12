　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

SOGO周年慶二波特定美妝加送300　Columbia新品外套下殺5折

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲SOGO台北店周年慶進入第二波促銷，禦寒冬衣成為重點，復興館CUMAR連帽鋪棉外套，原價5,980元，特價1,500元。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北店周年慶從11／7起跑，即起正式進入「下半場」，除滿千送百方案回饋之外，二波忠孝館特別針對特定美妝優惠組做加碼，直接加送300元抵用券，復興館除精品成長外，也針對氣溫下滑，推出CUMAR、Superdry、Columbia等冬季保暖外套新品，推出最低2.5折的下殺價。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館Columbia 鈦3D保暖連帽羽絨外套，原價14,800元，特價7,400元，共限量20件。

SOGO周慶忠孝館推單櫃消費滿6,000元，可換600元抵用券與100元的特別優惠券、女鞋與服飾單品消費滿3,000元送300元抵用券；SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客，國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券；寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃，消費滿3萬元送1,200元抵用券；LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館SHISEIDO東京櫃推出精選百優組，加贈300元抵用券限量100組。

因SOGO台北店周慶僅有12天，近期已進入二波促銷期，忠孝館持續針對強項美妝加碼促銷，資生堂東京櫃精選百優組價值5,100元，特價2,340元，以及LANCOME超未來肌因加大天王組，價值9,180元，特價4,680元，均可獲得加碼300元抵用券。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲忠孝館LANCOME超未來肌因加大天王組，加贈300元抵用券限量80組。

復興館周年慶精品表現亮眼，比去年同期成長10％以上，香奈兒、愛馬仕、巴黎世家與LV等潮流單品都熱賣，而據悉館內知名品牌還沒「補新貨」，預計在二波新產品到位後，成長可能上看20%，其他高單包括OLED電視、高端冰箱與歐系家電，最高也有30%的成長。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館Superdry鋪棉風衣外套(粉)，原價7,280元，特價2,900元，限量20件。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館SISLEY防風鋪棉外套(檸檬黃、深藍) ，原價9,980元，特價4,990元，限量20件。

SOGO復興館店長許淑賢表示，近期氣溫下滑，民眾對秋冬較有感，加上今年農曆年較早，民眾對於禦寒商品採買會更早發酵，趁周年慶二波集結館內知名廠商與熱賣單品，推出「秋冬新品」2.5折起或是「直接對折」的折扣，包括CUMAR、Superdry、Columbia、SISLEY都有新品特價讓民眾選擇。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館itabella個性綁帶真皮軍靴，原價6,480元，特價1,680元。

SOGO總經理汪郭鼎松指出，周年慶目前趨勢是走「質」不走「量」，民眾想要趁周年慶促銷，選擇平常捨不得買的好東西，所以品質與價格都要兼顧，主要是熱門品牌，加上與平常「價差大」，民眾才會有感。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲復興館金安德森澳洲羊毛雙人冬被，原價13,320元，特價1,880元 ，限量50組。

SOGO台北店周年慶二波從11／13起至11／18止，今年也推出Samantha Thavasa聯名來店禮，包括摺傘、雨傘與雙層陶瓷杯、保鮮碗等，HAPPY GO卡友消費滿500元起即可兌換。

▲SOGO台北店周年慶二波。（圖／SOGO提供）

▲快樂購卡消費滿500元，可兌換Samantha Thavasa亮彩熊折傘。

ET快訊
12強／韓國輸了！張奕+陳冠宇「好投壓制」　中華7：0完封韓
12強／林泓育關鍵安打　9局上中華7：0韓國
二宮和也宣布結婚「親筆信曝光」：身為一個男人所做的決定
二宮和也認了結婚！主播女友熬5年升格人妻　
12強／陳俊秀3分砲炸裂 　7局中華6：0韓國
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

SOGO周年慶二波特定美妝加送300　Columbia新品外套下殺5折

京站小碧潭最快12月底開幕　4間百貨獨家餐飲進駐

京站周年慶「拚食力」　要價600元杏子豬排套餐買一送一

AirPods第二代、Switch雙11強勢大賣　娛樂商機下半年看俏

京站周年慶滿3800元送400　每日一物超殺促銷4千元女鞋變500元

【廣編】運動飲料不是等滲透壓都是好　含有「菊糖」喝了更不舒服

雙11熱銷品每17分鐘補貨一次　神級千萬刷手狂買3C

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

SOGO周年慶二波特定美妝加送300　Columbia新品外套下殺5折

京站小碧潭最快12月底開幕　4間百貨獨家餐飲進駐

京站周年慶「拚食力」　要價600元杏子豬排套餐買一送一

AirPods第二代、Switch雙11強勢大賣　娛樂商機下半年看俏

京站周年慶滿3800元送400　每日一物超殺促銷4千元女鞋變500元

【廣編】運動飲料不是等滲透壓都是好　含有「菊糖」喝了更不舒服

雙11熱銷品每17分鐘補貨一次　神級千萬刷手狂買3C

專業甜點大師也驚呼！百萬熱銷見證的超美味歐系甜點HIS＆HERS義式布丁

盤點雙11單日戰報　5大電商業績狂飆創歷年新高

東森購物雙11全通路業績破3.6億元　創20年開台歷史紀錄

柯震東「尬4千金名媛開趴」　揪孫芸芸、吳建豪前妻狂歡！

12強／台灣首度一級賽事完封韓國　7得分及對戰勝差都破紀錄

12強／日本不敗之身破功！　美國4比3驚險奪複賽首勝

統一發票500元雲端專屬獎獎金　可直接抵信用卡費

12強／我愛「韓國輸」！中華隊11安狂攻7分　南韓吞本屆最慘一役

12強／中華7比0完封韓國　張奕6.2局無失分、陳俊秀3分砲

林心如送粉絲「霍建華主演電影免費票」　甜喊自家人罕見放閃！

18點後不吃會瘦？她深信…「耍雷一試」變超胖　醫驚曝：熱量加倍

李榮浩放閃楊丞琳宣言再+1！喊話支持「嫂子」網全瘋：太會了

便當店阿姨演技破功！他聽到「殘酷真相」崩潰：說好的帥哥呢？

消費熱門新聞

量販店「雙11」必搶限量電視、限時5折iPhone

水貨家電有保障？專家：麥擱買阿！

東森購物雙11半天「營收破億」捐贈長照車

東森購物捷報！17小時業績破1.4億元

雙11買氣發飆！蝦皮結帳超卡

雙11最愛搶衛生紙！各大量販店熱銷TOP5出爐

京站小碧潭 4間百貨獨家餐廳進駐

荷包碾壓警報神級購物平台太好逛

電信雙11出大絕！iPhone XR下殺1折起

京站周慶11／20起 滿3800元送400

東森購物雙11全通路業績破3.6億元

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

5大電商公布雙11單日戰報　狂飆創歷年新高

百萬熱銷HIS&HERS義式布丁

更多熱門

相關新聞

京站周年慶　杏子豬排套餐買1送1

京站周年慶　杏子豬排套餐買1送1

餐飲近幾年成為百貨顯學，也是吸客必備服務，百貨周年慶也針對館內美食推超殺價吸客，京站時尚廣場周年慶11／20開跑，從11／25至11／29也推餐飲美食優惠，其中要價600元的銀座杏子日式豬排套餐、以及售價280元的MISO鮭魚火焰捲，均推買一送一優惠，此外還有特價1元的握壽司等，不僅買東西有特價，連吃飯都能搶便宜。

京站周慶11／20起 滿3800元送400

京站周慶11／20起 滿3800元送400

毛店長「雙手合十」慶寵物雲周年

毛店長「雙手合十」慶寵物雲周年

百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

百貨力抗電商雙11　SOGO社群圈粉、新光祭雙11限定優惠搶市

1歲快樂！寵物雲加碼週抽iPhone 11

1歲快樂！寵物雲加碼週抽iPhone 11

關鍵字：

SOGO百貨週年慶周慶週慶周年慶

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

準備離婚　夫怒吊死4兒女

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面