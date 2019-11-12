京站周年慶「拚食力」　要價600元杏子豬排套餐買一送一

▲京站2019周年慶促銷，除了商品之外也包括美食。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

餐飲近幾年成為百貨顯學，也是吸客必備服務，百貨周年慶也針對館內美食推超殺價吸客，京站時尚廣場周年慶11／20開跑，從11／25至11／29也推餐飲美食優惠，其中要價600元的銀座杏子日式豬排套餐、以及售價280元的MISO鮭魚火焰捲，均推買一送一優惠，此外還有特價1元的握壽司等，不僅買東西有特價，連吃飯都能搶便宜。

京站今年邁入10周年，3月針對地下2樓美食街大改裝，重新改造變得更加時髦明亮，開幕首月業績直衝去年同期130%，也反映出目前餐飲為百貨重要業種，京站表示，目前業績佔比最大為餐飲，達到40%，而女裝與運動配件則分居2、3名。

今年周年慶除了衝刺商品力，也要提供消費者「食力」，針對旗下部分餐飲，在周年慶期間推出特別優惠，位於4樓的銀座杏子日式豬排，每日提供限量20份「中里肌豬排」套餐，原價600元，特價買一送一；4樓MISO餐廳「鮭魚火焰捲」，原價280元，也推買一送一優惠。

▲銀座杏子日式豬排，中里肌豬排套餐。

▲MISO鮭魚火焰捲。

B3海壽司則提供原價120元的干貝握壽司，特價1元就吃到，每日限量10份，另針對鹽之花炙青甘，原價120元，加1元多一貫優惠，每組客人限點1份。

▲海壽司（左）干貝握壽司；（右）鹽之花炙青甘。

另周年慶期間，與外送平台foodpanda合作再升級，外送平日周一至周四不限消費金額，每次消費享88折，折扣無上限，隨餐再送光泉茉莉蜜茶，即便在家也可享周慶優惠。