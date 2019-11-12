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京站周年慶滿3800元送400　每日一物超殺促銷4千元女鞋變500元

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▲京站2019周年慶促銷 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲京站周年慶促銷11／20開跑，祭出北市低門檻高回饋吸客 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

位於台北車站商圈，受到年輕上班族與小資族喜愛的京站時尚廣場，周年慶從11／20正式開跑，祭出全館消費滿3,800元送400元抵用券；首5日刷花旗卡消費滿7,600元再加贈800元抵用券，其門檻回饋率為台北市百貨最高，消費首次綁定QPay手機支付，指定銀行卡消費滿500元再加送100元抵用券。

▲京站2019周年慶促銷 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

台北市百貨周年慶繼信義區、東區之後，11月底至12月重點折扣商圈來到台北車站，京站時尚廣場周年慶促銷也從11／20至12／16開跑，除全館滿千送百回饋之外，另也針對指定業種加碼，B2／1F／3F中性配件滿3,800元加贈200元抵用券；B2運動潮流指定櫃位消費滿5,000元，加贈100元抵用券。

▲京站2019周年慶促銷 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲今年祭出15款京站獨家鞋款，價格也很誘人。

京站時尚廣場總經理柯愫吟表示，台灣百貨市場競爭者越來越多，除了價格之外，越來越多民眾需要質感跟新鮮感，今年周慶為強調獨特性，也推出美妝品限定組合，還跟6品牌女鞋合作，推出15款京站獨賣款，單價多半2,000元以內，另引進日本潮牌DOORS與西區獨家coen、KBF、niko and…等做出差異化。

▲京站2019周年慶促銷 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲ORiental TRaffic V口金屬圓環繫帶銀跟鞋。

周慶期間還推出「每日一物」，針對熱門商品推出超殺促銷，包括V領長版外套、淑女鞋、休閒鞋、飾品與外套等，折數從1.2折至3折不等，原價3,980元的ORiental TRaffic V口金屬圓環繫帶銀跟鞋，特價只要500元。

京站表示，周慶期間消費滿6,000元，可抽瑞士冰川快車或日本北海道Super十勝號鐵道之旅；累計消費滿5萬元，則可抽TOYOTA汽車。

▲京站2019周年慶促銷 。（圖／記者蔡惠如攝、京站提供）

▲消費滿額抽瑞士火車之旅。

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