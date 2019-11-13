　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中大台灣學生會備150機位供返台　有台生考慮「棄港回台」讀書！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方昨天於中大內與學生爆發激烈衝突，多人受傷。（圖／香港01授權提供，下同）

▲警方昨於攻入中大校園內與學生爆發激烈衝突。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

自6月反修訂《逃犯條例》起，至今不斷觸發警民衝突，警方和示威者武力升級，衝突同時蔓延至中學及大專院校。有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會已聯絡中華航空和國泰航空，共預備150個機位予台灣學生，今晚返回台灣；該學生稱有朋友因近日衝突，考慮會否回台灣讀書。

▲警方昨天於中大內與學生爆發激烈衝突，多人受傷。（圖／香港01授權提供，下同）

▲警方昨天於中大二號橋位置對峙，並發生激烈衝突。

有就讀中文大學一年級的台灣學生向《香港01》透露，中大台灣學生會表示已聯絡中華航空和國泰航空，並為在中大就讀的台灣學生提供共150個機位，讓有需要的台灣學生今日乘機返回台灣。

該學生表示，他為其中一名乘機返台的學生，惟至今仍未得悉航班詳情，亦未取得機票，續言「因為太突然，所以只拿了幾件衣服就回去」。而他透露現在仍在中大校園內，希望能夠順利去機場。

就香港近月衝突不絕，該學生表示過去的反修例運動，衝突地點主要在港島區，最近的衝突地點亦是沙田區，與中大校園有距離，所以認為留在中大校園仍然安全。

▲警方昨天於中大內與學生爆發激烈衝突，多人受傷。（圖／香港01授權提供，下同）

但他指過去兩日，中大成為衝突地點，更有警察向校園發射催淚彈等武器，令一眾台灣學生及其家人擔心在港的安危。他續稱有在中大就讀的台灣本科生朋友曾向他透露，正考慮會否返回台灣讀大學。

該學生亦認為過去反修例運動，中大對學生的支援「不太完整」，直至周一（11日）和昨日（12日），校長段崇智才先後發出聲明和現身，直言「有點慢一步」。

▲警方昨天於中大內與學生爆發激烈衝突，多人受傷。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
校園變戰場！香港中大「提前結束本學期」　浸大即起停課
酒店妹缺業績…他買4hrs包廂內「衝刺」挨告性侵　胚胎DNA
12強／戰況詭譎！中華、墨西哥接下來2戰全勝　韓國將不能贏日
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林俊傑咖啡店上海開幕　粉絲熱排3天「熬夜、撐傘」都要朝聖

校園淪戰場！「鑒於社運升溫」香港中文大學提早結束本學期　浸大即起停課

要求司機開快點！他慘遭匕首捅「血濺引擎蓋」...對方還嗆：舅舅是公安局長

施正屏失蹤「1年3個月」才有消息　陸委會批對岸司法保障未明

香港中文大學嚴重衝突　126名台生今晚搭乘飛機回台！

中大台灣學生會備150機位供返台　有台生考慮「棄港回台」讀書！

中大黑暗夜「港警拘142人」射1567枚催淚彈：校園非無法可依地方

影／公車司機酒駕狂盧不配合　女警「31秒飆159字」罵到他趴桌

網路盛傳警方或「攻入」校園！　港大：附近沒警車，一直保持溝通

香港示威「校園淪戰場」　陸委會要求港府保障台生安全

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

林俊傑咖啡店上海開幕　粉絲熱排3天「熬夜、撐傘」都要朝聖

校園淪戰場！「鑒於社運升溫」香港中文大學提早結束本學期　浸大即起停課

要求司機開快點！他慘遭匕首捅「血濺引擎蓋」...對方還嗆：舅舅是公安局長

施正屏失蹤「1年3個月」才有消息　陸委會批對岸司法保障未明

香港中文大學嚴重衝突　126名台生今晚搭乘飛機回台！

中大台灣學生會備150機位供返台　有台生考慮「棄港回台」讀書！

中大黑暗夜「港警拘142人」射1567枚催淚彈：校園非無法可依地方

影／公車司機酒駕狂盧不配合　女警「31秒飆159字」罵到他趴桌

網路盛傳警方或「攻入」校園！　港大：附近沒警車，一直保持溝通

香港示威「校園淪戰場」　陸委會要求港府保障台生安全

中信盃黑豹旗／葳格蕭志勝練投手僅一年　賞麥寮9上9下大驚奇

快訊／嘉義高鐵大道旁發生火災　燒掉百坪農田搶救中

無尊開車10小時...Eason副駕睡翻　好友暴怒：全車都他的口臭！

恆星被超大質量黑洞「踹飛」　每小時600萬公里高速遠離銀河系

林俊傑咖啡店上海開幕　粉絲熱排3天「熬夜、撐傘」都要朝聖

一邊一國擬列不分區　陳水扁：為什麼阿扁不能選立委

校園淪戰場！「鑒於社運升溫」香港中文大學提早結束本學期　浸大即起停課

瑞典環保少女盯著你看！　6層樓高壁畫像舊金山亮相

多了2kg！貓貓進不了機艙　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

海盜襲擊義大利補給船　只搶到項鍊和手機後逃離

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

少女清晨街頭慘遭性侵　苦忍2年跳樓亡

香港宣布明日幼兒園、中小學停課

東航深圳飛上海班機　萬米高空急降至3千米

妻雙11「狂刷130萬」！人夫氣暈

睡前關燈玩手機1hr！30歲男「眼睛失焦」

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

香港中大126名台生　今晚搭乘飛機回台！

快訊／國台辦證實：施正屏從事涉嫌危害國安活動

見女友爸媽「只送1千元禮盒」　他慘被提分手

香港12日多區衝突釀51傷　最小10個月

雙11快遞燒了！河南貨車起火「13噸全變灰」

中大校園戰場！速龍小隊到達

更多熱門

相關新聞

中大黑暗夜「港警拘142人」　射1567枚催淚彈

中大黑暗夜「港警拘142人」　射1567枚催淚彈

香港各區發生示威，警方昨（12）日晚間衝入中文大學，引發一連串嚴重警民衝突。香港警方13日下午記者會上公布，昨日共142人被捕，昨日警方共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠子彈、126發海綿彈及380發布袋彈。

致函劍橋大學　英議員求撤銷林鄭頭銜

致函劍橋大學　英議員求撤銷林鄭頭銜

網傳警或「攻入」！港大：一直保持溝通

網傳警或「攻入」！港大：一直保持溝通

港大學衝突起　陸委會籲保障台生安全

港大學衝突起　陸委會籲保障台生安全

當香港中文大學的校長也吃了催淚彈

當香港中文大學的校長也吃了催淚彈

關鍵字：

中大中文大學香港粵港澳要聞示威

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面