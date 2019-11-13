「兒子友人」借33萬充當婚禮禮金　警眷差點中招：他說馬上還

▲警眷陳姓老婦險遭詐騙33萬、所幸警方趕赴熱心阻擋。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市松山警分局三民派出所警員10月31日下午接獲轄區內郵局有民眾疑似受騙打算賄款，警方獲報後緊急派員到郵局臨櫃覽組，發現陳姓婦人打算匯款33萬元，還向警方辯稱僅是打算借給朋友兒子婚禮使用，對方結婚後會如數歸還，結果警員細心聯絡，發現是詐騙集團歹徒假冒親兒友人詐騙，幫老婦保住辛苦積蓄。

▲警眷陳姓老婦險遭詐騙33萬、所幸警方趕赴熱心阻擋。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警分局三民派出所警員白曉帆、張琇琇在10月31日15時至17時擔服巡邏勤務中，接獲值班通報：「轄內某郵局內有民眾欲提領新臺幣33萬元，疑似遭到詐騙。」

警員到場後，發現係一名高齡82歲陳姓婦人打算提領新台幣33萬元，陳婦向警方表示：要領錢借給朋友的兒子結婚使用，朋友向陳婦聲稱僅暫時借款、當婚禮禮金充門面，婚禮結束後便如數歸還。

警員為避免陳婦被詐騙，先請郵局人員將33萬元現金存回陳婦帳戶，再向陳婦家人、友人查證，其女向警方表示確有此人，但警員仍覺有異，請陳婦從電話簿中翻找出友人住家電話，經警員回撥詢問下，果不其然為詐騙集團假冒友人詐騙案件，所幸白、張兩員與郵局即時攔阻下，保住陳婦退休老本。



警方表示：82歲陳婦亦為警眷，但曾擔任警職的丈夫已過世多年，若讓詐騙集團騙走陳婦的生活老本，後果不堪設想。警方呼籲若遇有類似詐騙情事，民眾可撥打165求證。

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