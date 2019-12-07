醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

台北市35歲連姓男子日前醉倒民生社區路邊，即便警員到場，仍動也不動，怎樣都叫不醒。無奈之下，白姓警員先行查驗身分證，結果發現連男是陸軍預士退伍，當場說了一句「我是你學長」，沒想到連男立刻嚇醒，還不斷道歉「學長對不起！」

松山警分局三民派出所警員白曉帆、李宙翰上月23日執行巡邏勤務，凌晨2點30分獲報有醉漢倒臥民生東路五段人行道，立刻趕抵現場。不過，連男喝得太醉、意識不清，回話也顛三倒四，警方擔心天冷有失溫危險，只好先通知救護車到場協助，評估送醫可行性。

▲三民所警員白曉帆告知「我是你學長」，醉漢一秒驚醒。（圖／記者張君豪翻攝）

當時白姓警員查看連男身上證件，發現身分證上登載預士退伍，立刻詢問連男是不是陸軍士官學校校友？退伍退多久了？但連男神智不清，只悠悠回答「很…久….」白警接著說，「我91年退的啊！你比我晚兩年！我是你陸軍士校的學長！」

連男一聽驚醒，立刻起身不斷致歉：「學長對不起，讓您麻煩了」、「學長，真是抱歉，不小心喝太多，我可以自行搭計程車返家，請您放心！」警方見狀傻眼，但也放下一顆懸著的心，之後除了協助連男搭計程車返家，也叮囑他下次別再喝這麼多了。

▲事件登上新聞版面後，白曉帆受訪還原經過。（圖／記者張君豪翻攝）

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