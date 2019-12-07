　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

台北市35歲連姓男子日前醉倒民生社區路邊，即便警員到場，仍動也不動，怎樣都叫不醒。無奈之下，白姓警員先行查驗身分證，結果發現連男是陸軍預士退伍，當場說了一句「我是你學長」，沒想到連男立刻嚇醒，還不斷道歉「學長對不起！」

松山警分局三民派出所警員白曉帆、李宙翰上月23日執行巡邏勤務，凌晨2點30分獲報有醉漢倒臥民生東路五段人行道，立刻趕抵現場。不過，連男喝得太醉、意識不清，回話也顛三倒四，警方擔心天冷有失溫危險，只好先通知救護車到場協助，評估送醫可行性。

▲松山警分局三民所警員白曉帆說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲三民所警員白曉帆告知「我是你學長」，醉漢一秒驚醒。（圖／記者張君豪翻攝）

當時白姓警員查看連男身上證件，發現身分證上登載預士退伍，立刻詢問連男是不是陸軍士官學校校友？退伍退多久了？但連男神智不清，只悠悠回答「很…久….」白警接著說，「我91年退的啊！你比我晚兩年！我是你陸軍士校的學長！」

連男一聽驚醒，立刻起身不斷致歉：「學長對不起，讓您麻煩了」、「學長，真是抱歉，不小心喝太多，我可以自行搭計程車返家，請您放心！」警方見狀傻眼，但也放下一顆懸著的心，之後除了協助連男搭計程車返家，也叮囑他下次別再喝這麼多了。

▲松山警分局三民所警員白曉帆說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲事件登上新聞版面後，白曉帆受訪還原經過。（圖／記者張君豪翻攝）

►韓妞激推「IG爆款」～周末超殺來了！

ET快訊
爆乳網紅「不穿內衣激凸逛大街」實驗　路人表情逐漸變了
即／謝和弦老婆PO出超音波照！　胎兒「已經6周大」
16歲「雄中周子瑜」表特版爆紅！3年後近況曝驚呆網
謝和弦9個月前就爆婚姻危機！　怒嗆「智障結什麼婚」
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記

殯儀館詭異畫面曝光！男凌晨3點闖入靈堂　「連開7冰櫃」看遺體

台南舞廳槍擊案凶嫌千里逃亡　南北警合作美濃緝獲漏夜偵辦

台南老翁疑打錯檔　倒車加速撞斷機車騎士手腳

2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

才14歲準媽媽要生了才產檢　準爸爸GG了可能要被關了

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

影／她懷孕38周做產檢！醫師看完突「報警」　22歲生父被檢方起訴

韓籍狼師性騷女學生卻能自由離境　高院「一堆理由」解釋原因：法官退休

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

老媽超怕狗狗...讓步「同屋不相見」　一周後疼爆！起床就找牠親煮鮮食

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

75歲老翁打錯檔倒退嚕撞4車　車主妻子狂尖叫「哎呦喂呀！」

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記

殯儀館詭異畫面曝光！男凌晨3點闖入靈堂　「連開7冰櫃」看遺體

台南舞廳槍擊案凶嫌千里逃亡　南北警合作美濃緝獲漏夜偵辦

台南老翁疑打錯檔　倒車加速撞斷機車騎士手腳

2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

才14歲準媽媽要生了才產檢　準爸爸GG了可能要被關了

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網　南警押回調查偵辦

影／她懷孕38周做產檢！醫師看完突「報警」　22歲生父被檢方起訴

韓籍狼師性騷女學生卻能自由離境　高院「一堆理由」解釋原因：法官退休

Matzka加盟新東家後　搶先宣布好消息！

潘嘉麗練舞硬拼「只吃兩顆蛋白」就上　穿跟鞋慘扭傷...忍到上保母車才說

快訊／CNN指沙烏地部隊受訓人員　涉嫌佛州海軍基地槍擊

小英冒雨力挺！蔡英文：身為永和市民「唯一支持蔡沐霖」

《半澤直樹》溫柔妻其實是折磨幫兇！原著銷售破607萬冊在台上市、第2季2020開播

張銘祐力拼翻轉深藍大文山！賴清德、游錫堃大咖站台相挺

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

馬爾地夫欠中國「427億」還不起！　尋求外交解決重組債務

「司法女力」更上層樓！　女法官升任士林地院院長

魏如萱成為母親後首度發片！新專輯細數著女人百種細膩情懷

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

社會熱門新聞

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

殯儀館詭異畫面　男連開7冰櫃看遺體

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

14歲女失蹤近60天！單親爸求協尋：她去見網友

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

中山警包庇色情　10人判決名單

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

上成人網尋樂！妹子驚見自己成主角　怒奔警局告他

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

快訊／台南大舞廳槍案凶嫌美濃落網

台破假鈔案　美國秘勤局認證直追北韓「超級假美鈔」

更多熱門

相關新聞

醉漢躺人行道叫不醒　警一句話搞定

醉漢躺人行道叫不醒　警一句話搞定

台北市民生社區內日凌晨發現一名醉漢倒臥路旁，警員獲報後前往處理卻叫不起來，後來警員發現連姓醉漢身份證上服役紀錄為陸軍預士，恰巧三民派出所在場警員白曉帆是陸軍士校校友，在白姓警員喊了一句「我是你的學長！」之後，醉漢立刻清醒並頻頻致歉：「學長抱歉讓您麻煩了！我可以搭計程車回家！」順利化解這場喝醉路倒的尷尬情況。

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

「兒子友人」借33萬　警眷差點中招

「兒子友人」借33萬　警眷差點中招

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

菜鳥警整裝出勤　學長姐經驗傳承

菜鳥警整裝出勤　學長姐經驗傳承

關鍵字：

陸軍士校學長三民派出所松山警分局

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

「雄中周子瑜」3年前爆紅！近況曝光驚呆網

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

殯儀館詭異畫面　男連開7冰櫃看遺體

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

看AV竟發現古董！「揉胸人妻廚房不倫」摸到寶

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目：他們以後一定難忘

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面