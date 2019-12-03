民生社區醉漢躺人行道叫不醒　警喊「我是你學長」結局大逆轉

記者張君豪／台北報導

台北市民生社區內日凌晨發現一名醉漢倒臥路旁，警員獲報後前往處理卻叫不起來，後來警員發現連姓醉漢身份證上服役紀錄為陸軍預士，恰巧三民派出所在場警員白曉帆是陸軍士校校友，在白姓警員喊了一句「我是你的學長！」之後，醉漢立刻清醒並頻頻致歉：「學長抱歉讓您麻煩了！我可以搭計程車回家！」順利化解這場喝醉路倒的尷尬情況。

▲松山警分局三民所警員白曉帆說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警分局三民所警員白曉帆在現場與醉漢溝通。（圖／記者張君豪翻攝）



松山警方表示：轄區三民派出所警員白曉帆、李宙翰在今年11月23日凌晨巡邏時，深夜凌晨02時30分許接獲報案稱轄內民生東路五段前人行道上有男子倒在路旁，白、李兩員便立即趕赴現場。



警方到場時，發現一名連姓男子（35歲）因不勝酒力而倒臥路旁，白員先嘗試叫醒王男，惟王男因喝太醉叫不起來，為避免王男因天氣寒冷而有失溫危險，警方先通知救護車到場協助並評估送醫可能性。



警方查看連姓醉漢身上證件，發現其身份證上登載服役狀態為預士，白員靈機一動，詢問連男是否為陸軍士校校友，連男在酒醉神智不清的狀態下點頭，白姓警員一句話讓醉漢嚇醒：「我91年退的啊！你比我晚兩年！我是你陸軍士校學長！」連員一聽警員是軍校大學長猛然驚醒。

原本神智不清的連姓男子起身後不斷向警員致歉，「學長，真是抱歉，不小心喝太多，讓您麻煩了，我可以自行搭計程車返家，您放心！」白員雖見連男已清醒，但仍協助連男攔停計程車讓他返家。

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