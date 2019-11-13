不滿被檔道...　恐怖騎士用「特務鞋」踹破3車輪胎

▲桃園市李姓男子從去年5月至今年3月間，在龍潭區疑因不滿其他車輛擋住去向，以特製帶有鐵片皮鞋毀損他人車胎挨告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於去年5月至今年3月間，遭指控在龍潭區騎車時，僅因不滿他人車輛擋住去向或未讓其先行，趁對方不注意時以逼車迫使對方停車，或靠近車輛以帶有鐵片皮鞋踢向車胎導致破損無法前進，警方循線查獲李男到案，並查扣其特製皮鞋；檢方13日偵結依毀損等罪嫌提起公訴。

檢警調查，39歲的李姓男子曾因涉犯公共危險罪嫌遭判刑3個月確定，去年5月31日上下午4時許，李騎車在龍潭區中興路時，不滿秋姓女子駕駛轎車擋住行進方向，竟以機車斜停方式停在秋女車前，以阻止其繼續前進，以強暴方式妨害秋女駕車通行權利；同年7月25日下午1時許，李男騎車經過龍潭區大昌路時，不滿許姓男子在路口迴轉時未讓李先行，竟以類似電影中情報員穿的「特務鞋」（附有鐵片之皮鞋）猛踹其左後輪車胎，導致破損無法使用，李男犯案後揚長而去。

▲桃園市警局龍潭分局查扣李姓男子特製帶有鐵片皮鞋等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同年9月19日晚間9時許，李男騎車經過武漢路與中興路口時，不知何故刻意靠近劉姓男子駕駛小貨車，以皮鞋踢向小貨車左後輪導致破損不堪使用，李做案後趁夜色昏暗加速逃離；今年3月10日上午7時許，李男騎車經過龍潭區國聯街時，不知何故以皮鞋踢向停放路旁之小貨車左前輪，導致車胎破損不堪使用，黃姓車主事後發現車胎毀損報警處理。

警方根據被害人工資料與行車紀錄器等監視畫面查出李男涉有重嫌，循線查獲李男到案，在其住處查扣做案用特製皮鞋，發現其皮鞋上有以螺絲固定銳利鐵片；檢警偵訊時，李男坦承犯行，在秋姓女子、許姓、劉姓與黃姓等證人提供行車紀錄器畫面與警方蒐證畫面截圖證據佐證，檢方偵結將李男依毀損、妨害自由等罪嫌提起公訴。

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