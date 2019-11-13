「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

▲桃園市吳姓女子自稱為直播主，為衝人氣向陌生男子借手機，趁不注意時利用行動支付盜刷線上點數詐財。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子今年1月間自稱是直播主，在桃園市向張姓、馮姓與吳姓陌生男子商借手機，辯稱要按愛心且無須支付費用等語，趁3名男子不注意或疏於注意之際，偷偷利用手機行動支付與小額付費功能上網購買直播點數，總計詐得1萬3千餘元，被害人收到帳單後才知道被詐騙報警處理，檢方13日偵結依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，22歲的吳姓女子，今年1月6日晚間7時許，在桃園區成功路向張姓男子自稱是某直播主，以借用行動電話按愛心衝人氣且無須支付費用為由，商借張男手機，吳女取得手機後利用小額付費功能，連續3次購買直播點數，詐得約新台幣7500元。

同年5月3日凌晨3時許，吳女在龜山區萬壽路某超商內，向馮姓男子以相同手法騙取其手機後，佯稱上廁所，利用小額付費方式購買價值約5000元的直播平台點數得手；5月30日凌晨1時許，吳女在龜山區中興路某超商內向吳姓男子，用相同手法借手機購買直播點數約500元得逞。

檢警查出，3名男子事後收到手機帳單才知道被吳女詐騙而提告，無女在偵訊時坦承犯行，利用他人手機購買直播平台的點數進入自己帳戶，3名受害男子也提出手機門號小額付費紀錄，檢方偵結將吳女依詐欺罪嫌聲請簡易判決處刑。

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