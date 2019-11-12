龍潭「浪浪黑狗兄」遭刺砍十多刀命危　愛狗人士送醫縫合救回

▲桃園市龍潭區大平山公園上週發生流浪黑狗遭利刃割傷，頻死躺在草地上呻吟，經愛狗人士送醫才救回一命。（示意圖，取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區大平山公園上週發生流浪黑狗遭人持利刃割傷事件，愛狗人士發現黑狗頭部、前肢等處都在淌血，檢視後發現疑遭人持利刃割傷，「黑狗兄」躺在草地上哀鳴不已，愛狗人士緊急送往獸醫診所救治，才救回一條狗命，桃園市動保處與警方接獲報案後，將調查行凶人士到案說明，也呼籲目擊者提供照片或影片供警方追查。

據一名王姓愛狗人士指出，之前曾聽說有人持利刃攻擊流浪狗，會趁深夜攻擊流浪狗，大平山公園常見流浪狗身上有利刃攻擊傷痕，果真被他碰上一次，這種行為真是很惡劣。

龍潭警分局表示，本月7日王姓愛狗人士向石門派出所報案，大平山公園草叢發現一隻流浪黑狗，全身多處被利刃割傷，王姓民眾已將狗送獸醫診所救治，全身約有十餘處傷勢，主要集中在頭部與前肢等處，每道傷痕約5至8公分、深約2公分，根據獸醫透露，傷口切開後組織多呈半壞死狀態， 縫了多針才救回狗命，警方已依規定受理報案，也呼籲目擊者提供照片或影片追查。

桃園市動物保護處說，上週已接獲王姓愛狗人士舉報，如查證屬實，將針對行為人依據動保法，處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰，所有生命均應友善對待，若流浪犬貓造成住家困擾也應該循正常管道處理。

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