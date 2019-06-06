竹市關懷街友與獨居長輩　溫馨過端午

▲46歲的街友林大姐靠自己的力量，獲得些許的收入嶄露笑容。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為讓獨居長輩及街友溫馨過端午，新竹市政府社會處於端午節前夕展開關懷獨居長輩與街友的活動，除結合志工團體致贈獨居長輩端午好禮，也結合民間資源提供街友沐浴、義剪、就業媒合並致贈民生物資，6日也邀請街友至韓式吃到飽餐廳用餐，與社工員討論近況，參與的王姓街友表示，這是第一次吃韓式料理，感覺很溫暖。

新竹市政府社會處長李季縈表示，市府結合民間團體，提供獨居長輩電話問安、關懷訪視，甚至免費房屋修繕外，針對獨居風險性高的長輩，安排專責社工介入服務，更提供24小時緊急救援系統，降低長者獨居的意外風險，建立竹市獨居長輩安全防護網。

李季縈表示，除了對獨居長輩的關懷外，也主動出擊關懷街友，除定期與相關單位於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集之處進行聯合巡訪，也針對熱心民眾通報，提供街友相關資源，包含民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等。

黃曾吟梅奶奶今年90歲，丈夫離世後獨居至今，101年開始接受市府獨居老人志工關懷服務，與志工黃瑞珍已經認識7年，兩人情如同母女、相互照應，幾乎天天聯繫互道早安，更會一起旅遊。黃奶奶表示，感謝7年來瑞珍的陪伴與照顧，讓生活溫暖不孤單；黃瑞珍也提到，奶奶就像自己的母親一樣，永遠有聊不完的話題，像家人又像朋友，非常投緣。

46歲的街友林大姐，因為與家裡爭執負氣離家、流露街頭，無處尋求協助，社會處社工於今年1月初低溫關懷時見到林大姐，便上前關懷，經過社會處社工評估後，先提供林大姐夜宿服務，林大姐因久未工作，多次面試失敗，重返就業市場困難，因此也在4月時協助林大姐參與賣報計畫，透過生活重建方案，林大姐現也靠自己的力量，獲得些許的收入，綻放開心的笑容。

林大姐表示，「真的很感謝社會處總是適時的關懷訪視，除了讓我有地方住，有東西吃之外，還提供工作機會，謝謝社會處的幫忙。」社工楊念嘉表示，林大姐一直都有強烈的工作意願與動機，這段時間社會處積極媒合就業機會，終見大姐開始自立生活，這就是社工服務最大的成就。

新竹市長林智堅表示，新竹市在天下雜誌幸福城市大調查連續3年獲得最幸福的城市，而調查中社福力有關每位獨居長輩平均被服務次數，也是連續3年冠居全國，非常感謝11個民間單位的志工伙伴，一年365天不間斷守護咱們256名的獨居長輩，透過平日關懷訪視及電話問安等服務，讓長輩感到溫馨的社會關懷。

社會處表示，幸福城市需要大家一起來創造，社會處結合志工團體，平時不間斷關懷獨居長輩與街友，酷暑與嚴冬之際啟動關懷機制，在高溫炎熱時發送防暑濕紙巾及扇子，低溫時發送圍巾外套及暖暖包。社會處呼籲，市民若發現獨居長輩需要關懷；年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。