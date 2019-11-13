【高雄亮點】「你丟我撿」打造巨型鯨裝置藝術　1／21現身愛河

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

近年來環保議題與意識備受重視，高雄市政府與「新象活動推展中心」、「瀚亞設計」合作，邀請美國知名建築設計團隊「StudioKCA」合作，由Jason Klimoski藝術家所創作之「愛河．愛之鯨」國際級大型藝術展，將配合2020高雄燈會藝術節期間展出。

▲「愛河．愛之鯨」國際級大型藝術展，將配合2020高雄燈會藝術節期間展出。（圖／高雄市政府提供）

▲▼「愛河·愛之鯨」模擬示意圖。（圖／記者許宥孺攝）

藝術展透過發起全民生活日常回收資源「你丟我撿」運動來打造巨型鯨魚裝置藝術，希望透過它呼喚大眾對於海洋廢棄物所造成的生態環境污染議題的重視。

活動計畫內容分為「作品創作」和「活動方案」分頭進行，作品創作 : 第一階段為勘查、測量、設計、質材挑選及基礎定位結構工程。第二階段為裝置、固化、成型及組裝。第三階段修飾、檢驗、周邊燈光照明音響設施裝設。活動方案則規劃促進公民參與如淨灘活動及專人導覽「愛河．愛之鯨」建置組裝過程，環保教育扎根方面則規劃親子DIY實作工作坊製作環保再利用作品，另有環保議題講座等活動。

▲「愛河·愛之鯨」外觀材料皆為環保材質。（圖／記者許宥孺攝）

有別於之前StudioKCA 於其他國家城市展出的鯨魚，「愛河．愛之鯨」是特別為高雄量身打造，巨大身軀尺寸伸出水面高度達15公尺，橫向展開直徑亦達15公尺，就地採用高雄收集的廢棄物創作，從外觀材料的收集、創作組裝鯨魚到展出，邀請高雄市民一起參與。

▲藝術家 Jason Klimosk。（圖／記者吳奕靖攝）

策展活動於2019年11月15日啟動企劃、創作、工程與製作，預計2020年1月15日完工，並於2020年1月21日正式開幕，開放參觀至3月31日，期間結合1月29日到2月9日高雄燈會藝術節，在高雄愛河七賢橋南面（立德棒球場前）展出。

►就算爬到樹上！妳還是很美

【更多新聞】

高雄市觀光局主秘高美蘭飛日本 康裕成轟：請你不要再逃避



韓國瑜「武大郎潘金蓮說」綠議員籲送性平會 葉匡時：他們是夫妻！