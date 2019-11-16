一德夜市熄燈攤商「打死不退」　葉匡時鐵腕：不容挑戰公權力

▲勞工夜市因落日條款生效在11日熄燈 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一德夜市（勞工夜市）因落日條款到期，11日是最後一天營業，不過有商攤說下周(18日)仍要來擺攤，甚至大喊「打死不退」，高雄市議員蔡武宏在市政總質詢上質問，若是攤商真的繼續擺攤，市府如何處理，代理市長市長葉匡時表示，絕對無法容許攤販公然挑戰公權力，會將想辦法不讓攤販進場，或沒收攤販生財器具，依法行政、加強取締。

▲高雄勞工夜市 。（圖／記者洪正達攝）

每週一營業的一德勞工夜市，位在高雄市勞工公園後方一德路上，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發。因此，高市府於2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，但攤商未能在今年11月11日落日條款截止前，完成法定程序，因此11日成為最後一個營業日。

▲市議員蔡武宏針對勞工夜市做質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

但卻有攤商不願退場，18日市議員蔡武宏播出新聞片段，其中店家在鏡頭前大喊「我們會再來，打死不退」，蔡武宏說攤商為了擺攤霸佔人行道和停車格，如果住戶車子不移走攤商還會移動破壞，甚至喊出「打死不退」，根本是挑戰公權力。

蔡武宏提到，攤販使用位租一攤6尺大空間，一天收1000元，且不含水電和清潔費，估計300攤的話，一天有30萬收入，卻不知落入誰的口袋，但還是違法使用公務部門的資源，侵佔市民的道路、停車格。

蔡武宏再問，落日條款生效那天，也就是11日當晚開出多少紅單？警察局長李永癸表示一共開出54張，蔡武宏質疑，300多攤只開54張，那其它攤呢？局長答覆是以民眾檢舉為優先，依照輕重緩急開單，不過蔡武宏追問攤商揚言再擺，警方如何執法？警察局長李永癸回答將加派人力，全面加強取締。

▲葉匡時表示對勞工夜市將祭鐵腕 。（圖／翻攝高雄市議會）

蔡武宏也擔心若是攤商執意強制要來擺攤，市府有何作為？葉匡時則答覆攤商公然挑戰公權力，是無法允許的，會跟警察局及經發局研議，看是否一開始就不讓攤商進場，或是沒入器具，都是可能的思考方向，強調一定是依法行政。