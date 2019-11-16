　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一德夜市熄燈攤商「打死不退」　葉匡時鐵腕：不容挑戰公權力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 勞工夜市熄燈 。（圖／記者洪正達攝）

▲勞工夜市因落日條款生效在11日熄燈 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一德夜市（勞工夜市）因落日條款到期，11日是最後一天營業，不過有商攤說下周(18日)仍要來擺攤，甚至大喊「打死不退」，高雄市議員蔡武宏在市政總質詢上質問，若是攤商真的繼續擺攤，市府如何處理，代理市長市長葉匡時表示，絕對無法容許攤販公然挑戰公權力，會將想辦法不讓攤販進場，或沒收攤販生財器具，依法行政、加強取締。

▲▼ 勞工夜市熄燈 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄勞工夜市 。（圖／記者洪正達攝）

每週一營業的一德勞工夜市，位在高雄市勞工公園後方一德路上，由於攤商30多年來晚上在附近居民家門口違法擺攤，居民飽受噪音干擾、環境髒亂、交通不便之苦，攤商占用路面營業也常被警方開單告發。因此，高市府於2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，但攤商未能在今年11月11日落日條款截止前，完成法定程序，因此11日成為最後一個營業日。

▲市議員蔡武宏質詢勞工夜市 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲市議員蔡武宏針對勞工夜市做質詢  。（圖／翻攝高雄市議會）

但卻有攤商不願退場，18日市議員蔡武宏播出新聞片段，其中店家在鏡頭前大喊「我們會再來，打死不退」，蔡武宏說攤商為了擺攤霸佔人行道和停車格，如果住戶車子不移走攤商還會移動破壞，甚至喊出「打死不退」，根本是挑戰公權力。

蔡武宏提到，攤販使用位租一攤6尺大空間，一天收1000元，且不含水電和清潔費，估計300攤的話，一天有30萬收入，卻不知落入誰的口袋，但還是違法使用公務部門的資源，侵佔市民的道路、停車格。

蔡武宏再問，落日條款生效那天，也就是11日當晚開出多少紅單？警察局長李永癸表示一共開出54張，蔡武宏質疑，300多攤只開54張，那其它攤呢？局長答覆是以民眾檢舉為優先，依照輕重緩急開單，不過蔡武宏追問攤商揚言再擺，警方如何執法？警察局長李永癸回答將加派人力，全面加強取締。

▲市議員蔡武宏質詢勞工夜市 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲葉匡時表示對勞工夜市將祭鐵腕 。（圖／翻攝高雄市議會）

蔡武宏也擔心若是攤商執意強制要來擺攤，市府有何作為？葉匡時則答覆攤商公然挑戰公權力，是無法允許的，會跟警察局及經發局研議，看是否一開始就不讓攤商進場，或是沒入器具，都是可能的思考方向，強調一定是依法行政。

ET快訊
12強／中華最終戰澳洲先發名單出爐　王柏融坐板凳
董仔當伴娘「車頭燈開超亮」　掉出3分之2半球…展榮傻了
謝龍介親口宣佈 明年111後參選國民黨主席
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜公布房產買賣過程　柯文哲：合法買房賺錢有什麼好批評

「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

韓國瑜房產案　蔡英文：若非準備不周、刻意隱瞞「總統候選人要說清楚」

親民黨提名生變？蔡沁瑜：友郭政策也算「郭董影子」

傳郭董雙押寶惹怒柯營　李縉穎：一起努力把第三勢力做大

遭勸退不分區　謝龍介：若國會過半要靠韓粉我考慮兩天

韓國瑜再嗆公布房產獲利　蔡英文：早就申報...重提無效質疑可以不必

柯文哲評藍綠不分區：國民黨與社會脫節、民進黨派系分贓

快訊／2024再戰總統？　郭台銘：你覺得我身體還可以嗎

一德夜市熄燈攤商「打死不退」　葉匡時鐵腕：不容挑戰公權力

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

77歲張秀雄「道路救命活菩薩」　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

弟弟痛哭爆音！二哈放棄齊哀號 汪保母顧嬰懷疑狗生：我容易嗎

韓國瑜公布房產買賣過程　柯文哲：合法買房賺錢有什麼好批評

「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

韓國瑜房產案　蔡英文：若非準備不周、刻意隱瞞「總統候選人要說清楚」

親民黨提名生變？蔡沁瑜：友郭政策也算「郭董影子」

傳郭董雙押寶惹怒柯營　李縉穎：一起努力把第三勢力做大

遭勸退不分區　謝龍介：若國會過半要靠韓粉我考慮兩天

韓國瑜再嗆公布房產獲利　蔡英文：早就申報...重提無效質疑可以不必

柯文哲評藍綠不分區：國民黨與社會脫節、民進黨派系分贓

快訊／2024再戰總統？　郭台銘：你覺得我身體還可以嗎

一德夜市熄燈攤商「打死不退」　葉匡時鐵腕：不容挑戰公權力

不斷更新／胡智為開局連飆2K化解危機　1局中華0：0澳洲

韓國瑜公布房產買賣過程　柯文哲：合法買房賺錢有什麼好批評

慶祝52屆自來水節　表彰資深績優人員

詹皇承認曾希望甜瓜加入湖人　現在只為安東尼高興

「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

把愛延續下去！國小師生迎接下任校犬「AKI」　給浪浪一個家

ABL／富邦16日主場戰澳門　林志傑相隔4年首次台灣出賽

韓國瑜房產案　蔡英文：若非準備不周、刻意隱瞞「總統候選人要說清楚」

金門野生小水獺趴趴走！搭飛機到台北治療　保育員餵奶要變裝

親民黨提名生變？蔡沁瑜：友郭政策也算「郭董影子」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

提國民黨不分區名單　關鍵7人組曝光

吳斯懷留不分區名單　網留言勸退

韓營嗆「國家機械」遭記者打臉　尷尬現場影片曝光

「蔡賴配」呼之欲出！蔡英文北高競總成立　16日合體賴清德

謝龍介墊15名　韓粉傻眼：吳要他陪葬

韓國瑜快學！小英財產Google就有　2招回應財產爭議、不扯國家機器

宋楚瑜：韓國瑜「不是蓋被子就是講粗話」

幕後／反吳派集結號召16日下架吳敦義

遭勸退不分區　謝龍介：明年111後參選黨主席

吳敦義：「不分區粥少僧多」遺珠之憾非常抱歉

被爆貴婦團助買房　曹綺年發聲明回擊

民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」

藍、綠、黃不分區立委名單一次看

更多熱門

相關新聞

高雄KTV濺血！起口角兩男遭剪刀刺傷

高雄KTV濺血！起口角兩男遭剪刀刺傷

聚會唱歌引發糾紛，言語不合下竟持剪刀傷人，事情發生在高雄苓雅 一間KTV，兩名男子遭人用剪刀刺傷，其中一男渾身是血倒在騎樓，另一男子則倒在人行道上，傷人的嫌犯則趁隙逃離現場。

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

高雄女嬰遭虐顱內出血　姑姑氣哭

高雄女嬰遭虐顱內出血　姑姑氣哭

巡邏遇迷路小鸚鵡　女警用心照顧幫尋主人

巡邏遇迷路小鸚鵡　女警用心照顧幫尋主人

高雄「市立總圖」美得不像圖書館

高雄「市立總圖」美得不像圖書館

關鍵字：

勞工夜市高雄落日條款

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

少女摩鐵開笑氣趴　詭異身亡

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面