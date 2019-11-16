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丈夫在外熱烈追愛...人妻崩潰得憂鬱症！小三「摩鐵激情」又嗆：是妳縱容老公

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▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲她介入他人家庭，反嗆正宮不管好丈夫。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫阿九（化名）背著妻子偷吃！妻子得知後大受打擊，甚至因此罹患憂鬱症，決定將小三靜靜（化名）告上法庭。法院審理後，判小三有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，另還需賠償正宮10萬元。

正宮主張，丈夫與靜靜在職場上認識，靜靜明知丈夫有家室，卻仍在2017年5月間相約上摩鐵激戰。她得知後崩潰，日日以淚洗面，還因此罹患憂鬱症，一年的期間內就到精神科就診22次，工作表現也大受影響，還被減薪近半長達7、8個月的時間，最後甚至被要求停職休養3個月，決定向靜靜求償100萬元。

靜靜坦承在阿九的熱烈追求後，介入他人家庭，但她強調自己已經知錯了，也多次向正宮表達歉意，是對方不願意接受，更稱正宮縱容丈夫、放棄對丈夫追訴法律責任，反而不斷譏諷她，還提出百萬元的高額求償。

法院勘驗各項事證後發現，正宮在阿九外遇前就有失眠、就醫的紀錄，也曾向友人透露夫妻關係不佳、不喜歡工作環境等，憂鬱症成因複雜，而減薪、停職則與丈夫出軌則有關係，刑事部分判靜靜有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元確定；民事部分則應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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