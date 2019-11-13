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英國金融時報131年迎來首位女總編　來自中東黎巴嫩！

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▲金融時報明年將上任的首位女總編Roula Khalaf。（圖／路透）

▲金融時報明年將上任的首位女總編Roula Khalaf。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

英國《金融時報》（Financial Times）的總編輯巴爾伯（Lionel Barber）先前表示，他將在明年的1月辭去職務。外界關注的下一位接班人近日出爐，將由任職超過20年，且來自黎巴嫩的蘿拉（Roula Khalaf）擔任，而她也是金融時報創刊131年來首位女總編。

綜合外媒報導，蘿拉擁有哥倫比亞大學（Columbia University）的國際事務學碩士的高學歷，畢業後先在美國《富比士雜誌》（Forbes Magazine）工作了4年的時間，在1995年加入金融時報。從北非、中東通訊員當到中東編輯，並在2016年時升遷為副總編。

▲金融時報。（圖／路透）

▲金融時報。（圖／路透）

近幾年致力於增加金融時報的女性工作人數和女性讀者的蘿拉表示，「能夠被全球最大的新聞機構之一的金融時報選為總編是件非常榮幸的事，我非常感謝巴爾伯多年來的指導，且也會以他的出色成就作為根基繼續前進。」

▲日本經濟新聞社社長喜多恆雄。（圖／路透）

▲日本經濟新聞社社長喜多恆雄。（圖／路透）

蘿拉也在繼《衛報》的凱瑟琳（Katharine Viner）後，成為英國大報社中少數被聘用的女性總編。2015年收購金融時報的《日本經濟新聞社》社長喜多恆雄（きた つねお）表示，「蘿拉為人正直，且判斷力極佳，因此我們也很期待能和金融時報有更多密切的合作，加強全球媒體的聯盟。」

▲金融時報現任總編Lionel Barber。（圖／路透）

▲金融時報現任總編Lionel Barber。（圖／路透）

金融時報的現任主編巴爾伯在明年1月辭職後，將正式結束在金融時報34年的工作生涯，他在任職期間成功推動了線上訂閱制度，讓金融時報在2007年就成為最早的付費新聞平台，免於為日漸下降的廣告營收而苦惱，另外，也在2015年帶領全公司走過被收購的過渡期。

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