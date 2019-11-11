周子瑜被擠出百大榜外！亞洲美女排名大洗牌　「非典型美女」Lisa奪冠

▲子瑜今年意外跌出亞洲區百大美女，榜首則由Lisa奪下。（圖／翻攝自IG／lalalalisa_m、twicetagram）
實習記者陳妙津／綜合報導
美國網站《TC Candler》歷年都會評選出全球、亞洲區百大美女及帥哥，最廣為人知的是，台灣成員周子瑜2018年一舉奪下「亞洲區百大美女排行」的第四名，但沒想到今年卻落榜跌出百大以外，讓粉絲超意外。今年百大美女中，冠軍由韓團BLACKPINK泰國成員Lisa再度蟬聯，第三名是同團的Jennie，第二名則是日本女團IZ*ONE成員宮脇咲良，亞太最帥臉孔為肖戰，第二名是韓團EXO的「忙內」世勳，第三名則由山下智久奪下。
▲Lisa2010年參加「YG娛樂」泰國選拔奪得第一。
22歲的Lisa今年再度蟬聯冠軍，她在2010年參加「YG娛樂」泰國選拔奪得第一，隔年成為YG首位非韓國人練習生，出道後野廣受歡迎，舞蹈實力超強外，也擁有穠纖合度的身材，高冷外表上五官深邃，還有性感豐唇，充滿嫵媚霸氣兼具的女人味，雖不是典型美女但依舊深受粉絲喜愛，也難怪是擁有最多IG追蹤的KPOP偶像。
與Lisa同團的Jennie也不遑多讓，優秀的時尚品味加上精緻外貌，讓她奪下第三名。而第二名的宮脇咲良則以清純可人的外表廣受粉絲喜愛。
第4到第10名則依序為， Angelababy、何穗、潤娥、石原里美、古力娜扎、鄧紫棋與「Red Velvet」的Irene。第 11 名後也有許多熟面孔，如第11名的迪麗熱巴、第12名鄭爽、第15名新垣結衣、第19名的IU 及第20名的楊冪等人。
▲子瑜今年無緣入圍榜內。
但2018年奪下第四名的「TWICE」台灣成員周子瑜今年意外落榜，讓粉絲大呼扼腕，雖然同團的 Mina、Sana 及娜璉都有擠進百大，但排名最高的Mina也僅有42名，可說是競爭激烈，各領風騷。
而亞洲最帥部分，冠軍由今年主演《陳情令》「魏無羨」一角的肖戰奪得，第二名為韓團「EXO」的世勳，第三名則是傑尼斯偶像山下智久。