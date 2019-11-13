　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被醉漢揍到羊水破裂！　兒子早產身亡...心碎媽卻無法幫他伸冤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

孕婦,懷孕,大肚子。（圖／達志／示意圖）

▲孕婦被攻擊導致早產，卻無法以法律途徑為死亡的兒子申冤。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名懷孕3個月的孕婦遭闖入家中的醉漢襲擊，導致羊水破裂最後早產，結果孩子出生後不久便死亡，傷心欲絕的她想要將醉漢告上法庭，卻因為懷孕不滿24周的胎兒不獲得法律承認，最後只能控告對方2項傷害罪，令她覺得十分不公平。

事件發生在8月11日凌晨5時，23歲孕婦內斯比(Abbie Nesbit)位於柴郡朗科恩(Runcorn)的家中，突然遭一名暴徒闖入，對方打倒了她還把人扔去撞桌子，她表示，「我因為疼痛整個人跌到地上，感覺羊水似乎冒了出來，我試著前往廁所，但是非常非常的痛，我在流血。」

內斯比前往醫院檢查發現，腹中胎兒只有百分之一的存活機率，但她不願意墮胎，仍希望能把兒子傑米(Jamie)給生下來，然而9月26日早產生下後，卻被告知對方出生沒多久便死亡。

20周就被生下的傑米胎兒，由於孕期未滿24周，所以無法在法律上要求暴徒為他的死負任何責任，對內斯比一家人造成了很大的打擊，他們目前發起名為「傑米法」(Jamie’s Law)的請願書，希望能修法將限制從24周修改為16周，目前已獲得7200多人參與聯署。

內斯比表示，「這個法案無法幫助我們，但我們要保護懷孕的婦女和未出生的嬰兒」。警方則不願意對襲擊案多發表意見，僅表示該案件的調查已經結束。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
D級胸器藏不住！周曉涵混血表弟曝..焦點反被她「彎腰POSE
師傅一聽水槽堵塞「2000，沒通收500」　人妻嫌貴DIY全
香港抗爭全城癱瘓！幼兒園、中小學明天全面停課
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兄妹害怕亂倫曝光勒死2親生兒　倖存4孩淚訴：希望他們被關300年

睡到一半充電手機突然爆炸　22歲男被燒成焦黑當場慘死

老婆跑了誇張爸34萬元賣5歲女兒　錢全拿去打賞正妹女主播！

惡男手提妻子頭顱趴趴走3小時！　女兒目睹媽媽無頭屍體躺在房內

變態女把小孩當「人肉坐墊」　扭臀跳舞狂壓頭把人弄到快窒息！

阿公膽囊取出1000顆結石　「黑珍珠」外型網好奇：喝太多珍奶？

鉗子夾肉、淋滾水！狠心父母把5歲兒「關進貓籠」爆打虐死：他很調皮

美國鬼父拿1歲兒子擋子彈　「人肉盾牌」身中4槍命危！

南韓免稅店線上訂機場取超方便　男喜買PRADA包送女友…拆封氣炸

被醉漢揍到羊水破裂！　兒子早產身亡...心碎媽卻無法幫他伸冤

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

鉗子夾肉、淋滾水！狠心父母把5歲兒「關進貓籠」爆打虐死：他很調皮

美國鬼父拿1歲兒子擋子彈　「人肉盾牌」身中4槍命危！

南韓免稅店線上訂機場取超方便　男喜買PRADA包送女友…拆封氣炸

被醉漢揍到羊水破裂！　兒子早產身亡...心碎媽卻無法幫他伸冤

川普彈劾調查公開聽證將登場　共和黨「護主策略」瘋傳

英國女王也是「凱特王妃粉」！　作家曝像鄰家女孩：她比去年更開心

14歲魔鬼少年朝爸後腦連開3槍！屠殺前「親吻寵物兔」發狂掃射小學操場

莫拉萊斯獲政治庇護　感謝墨西哥總統「救他一命」

「冷氣機」從8樓掉落…砸中嬰兒車內2歲女童亡　一旁母親毫髮無傷

兄妹害怕亂倫曝光勒死2親生兒　倖存4孩淚訴：希望他們被關300年

嫩妹跳河被好心男救起！　「公主病發作」狂撒嬌：把我抬回家嘛

快訊／民進黨派系無共識！不分區名單難產　中執會休息至14日11 30再戰

不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

全家搶攻健康舌尖商機　葉榮廷：Clean Label創造超過50億元營收

12強／相信張奕！　10月返台集訓ETtoday唯一接機採訪

中信盃黑豹旗／葳格3局0失分仍不敵麥寮　新教頭放話：明年目標8強

星．上妝／歐陽娜娜：「粉底要帶過耳朵、腮紅要刷點鼻子」

【遊戲】難度高到讓人崩潰！《GTFO》挑戰最 Hardcore恐怖射擊遊戲

掀開牛肉堡驚見「厚片起司」加爆！　幸運妹樂歪...網羨慕：好ㄎㄧㄤ

楊烈抗癌15年　心痛豬哥亮誤用偏方「3分鐘跑1次廁所」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

14歲娶21歲美嬌娘　4000網友戰翻

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

她幫拿行李遭刺亡　網揭閨蜜見死不救

子瑜被擠出百大美女榜　Lisa奪冠

冷氣從8樓掉落　砸中嬰兒車內童

辣妹爬牆看古蹟　對警衛丟沙吐口水

男大生睡路邊吃剩菜！竟是富二代

客機降落衝出跑道！38乘客驚嚇狂喊

割喉小六女童　14歲國中少年認了

快訊／美軍艦12日航行經台灣海峽

準備離婚　夫怒吊死4兒女

更多熱門

相關新聞

怕亂倫曝光　兄妹聯手殺害親生兒

怕亂倫曝光　兄妹聯手殺害親生兒

英國一對同母異父的兄妹，因為擔心他們的亂倫關係會曝光，竟然殘忍對自己所生的小孩下手，活活勒死14歲與13歲兒子，還在飲料中下藥，想要謀害其他4名小孩。本案近來開庭，存活的孩子們傷心控訴，他們希望父母能被判入獄300年。

美英譴責港府！耿爽嗆：別有用心

美英譴責港府！耿爽嗆：別有用心

支氣管卡20公分血塊！男背痛診出4病痛

支氣管卡20公分血塊！男背痛診出4病痛

頭壓熱油鍋　狠男囚虐女友9個月

頭壓熱油鍋　狠男囚虐女友9個月

香港衝突激化　英：令人不安

香港衝突激化　英：令人不安

關鍵字：

孕婦早產Abbie Nesbit英國

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面