被醉漢揍到羊水破裂！　兒子早產身亡...心碎媽卻無法幫他伸冤

▲孕婦被攻擊導致早產，卻無法以法律途徑為死亡的兒子申冤。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名懷孕3個月的孕婦遭闖入家中的醉漢襲擊，導致羊水破裂最後早產，結果孩子出生後不久便死亡，傷心欲絕的她想要將醉漢告上法庭，卻因為懷孕不滿24周的胎兒不獲得法律承認，最後只能控告對方2項傷害罪，令她覺得十分不公平。

事件發生在8月11日凌晨5時，23歲孕婦內斯比(Abbie Nesbit)位於柴郡朗科恩(Runcorn)的家中，突然遭一名暴徒闖入，對方打倒了她還把人扔去撞桌子，她表示，「我因為疼痛整個人跌到地上，感覺羊水似乎冒了出來，我試著前往廁所，但是非常非常的痛，我在流血。」

內斯比前往醫院檢查發現，腹中胎兒只有百分之一的存活機率，但她不願意墮胎，仍希望能把兒子傑米(Jamie)給生下來，然而9月26日早產生下後，卻被告知對方出生沒多久便死亡。

20周就被生下的傑米胎兒，由於孕期未滿24周，所以無法在法律上要求暴徒為他的死負任何責任，對內斯比一家人造成了很大的打擊，他們目前發起名為「傑米法」(Jamie’s Law)的請願書，希望能修法將限制從24周修改為16周，目前已獲得7200多人參與聯署。

內斯比表示，「這個法案無法幫助我們，但我們要保護懷孕的婦女和未出生的嬰兒」。警方則不願意對襲擊案多發表意見，僅表示該案件的調查已經結束。

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