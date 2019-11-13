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影／港民今號召「晨曦行動」癱瘓交通！一男清理路面障礙物「遭示威者暴打」

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▲▼香港多區路面出現磚頭等路障，員警也到場戒備。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

▲香港多區路面出現磚頭等路障，員警也到場戒備。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

香港民眾前兩日（11、12日）發起「黎明行動」和「破曉行動」，使得各區引發火爆場面；昨晚中文大學也發生激烈衝突，造成最少60人受傷。有網友今（13）日號召「晨曦行動」癱瘓交通，紛紛在道路上擺放磚塊等障礙物。一名男子見狀後嘗試清理路面，不料卻遭到示威者攻擊頭部，當場鮮血直流。

綜合港媒報導，多個地區的示威者都在道路上設置障礙，想藉此阻塞交通，不過彌敦道有民眾看見後，便主動清理這些雜物。一名年長的女性表示，因為要去看醫生，所以才會這麼做；另有路過男子說，看到道路被阻擋的情況感到十分傷心，所以特地戴上手套過來清理。

報導指出，彌敦道接近銀行中心的港鐵站隨後就發生打鬥事件，多位民眾嘗試清走路障時，其中一人突然將障礙物丟向示威者，另一人則搬走物品；不少黑衣示威者得知後，便立刻追打搬走物品的男子。據悉，被示威者攻擊的男子頭部不斷冒血，過程中有路人勸阻示威者停止攻擊，打鬥事件才落幕，被打男子事後也趕緊報警並逃進一幢大廈內。

報導最後提到，港鐵巴士目前已全線暫停服務；電車方面只提供介乎堅尼地城至柏架山道（來回線）及跑馬地圈之間的服務。港鐵已經關閉的車站包含旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲、旺角站、將軍澳站、屯門站。其他車站也有可能隨時關閉。

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