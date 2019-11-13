香港多區衝突催淚彈、失火不斷...釀51傷「最小10個月」！警：最低武力

▲港警攻入中大校園。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港在12日持續發起三罷活動（罷工、罷課、罷市），衝突從凌晨就開始不斷，持續到晚間，晚間8點多左右，港警攻入香港中文大學校園，現場催淚彈、槍聲不斷，場面失控，連校長段崇智都受到催淚彈攻擊。據醫管局統計，12日的大型活動中，至少有51人受傷，最小的傷者僅10個月大。

醫管局表示，在11月12日的大型活動中，由早上7時30分至13日凌晨零時，共有40男11女送院，年齡介在10個月大至81歲。其中1名男子在威爾斯親王醫院住院，情況嚴重，其餘31人穩定，16人已出院。另外，前日在西灣河中槍的周姓青年（21歲）情況嚴重；於馬鞍山被燒傷的李姓男子（57歲）則危殆。

昨日晚間，中大校園成為新戰場，警方朝校內發射多枚催淚彈，晚間7時20分左右，中大學生要護送校長段崇智離開二號橋，但防暴警再次施放多枚催淚彈，並警告段崇智現在不是談判的時刻，要求他馬上離開。晚間11點多，示威者繼續在二號橋上往吐露港公路投擲汽油彈，現場一片混亂；晚間11時55分左右，示威者重新築起防線，並點燃路障。

港警在晚間10點多發表聲明指出，中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。這些已經屬於致命武力，嚴重危害所有警務人員和在場人士的人身安全。其後暴徒更向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者的安全。另外，上述暴力行為亦阻礙緊急服務，包括救護車服務等。

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

警方在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用「最低所需武力」，包括人群管理特別用途車輛（即水砲車），以協助離開現場。

除了中大之外，香港多區在12日皆衝突不斷，九龍塘「又一城」商場在晚間7點多遭10多名黑衣人闖入，火燒巨型聖誕樹外，還打爛商場內的部份手扶梯及玻璃圍欄，消防員隨後到場滅火。午夜過後，又一批黑衣人進入已關閉的九龍塘港鐵站破壞，撬開鐵門，跳過驗票閘門，向鐵軌投擲汽油彈。



在旺角，示威者在晚間10點半後聚集於旺角警署外，警方向彌敦道發射催淚彈。11點半左右，有人朝太子港鐵站投擲汽油彈。凌晨2點半，有示威者對彌敦道與旺角道路口的中國銀行放火，發生爆炸，消防員到場滅火。凌晨3點，示威者在彌敦道附近的星展銀行丟汽油彈，防暴警施放催淚彈。



大埔超級城附近，凌晨時有示威者在路面上堆滿雜物，大約百人持雨傘與警察對峙，凌晨2點後，防暴警察突然推進，但街上並無市民，警方向記者方向發射催淚彈，防暴警察持續推進。

▼九龍塘「又一城」商場遭多名黑衣人破壞。（圖／路透）

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