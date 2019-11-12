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港警與示威者校園爆衝突！香港中、港、浸大宣布13日停課

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▲▼港警攻入中大校園！催淚彈、槍聲不斷　學生丟磚反擊遭壓制。（圖／路透）

▲港警12日攻入中大校園。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續，11日爆發多起警民衝突，12日校園更成了戰場，港警下午攻入中文大學，不斷施放催淚彈及橡膠彈，至少逮捕5人。此外，中文大學、浸大、港大也都宣布13日停課。

據《信報》報導，香港中文大學公布，鑑於校園範圍持續有示威者與警方對峙，發生衝突的風險極高，而且附近多段道路遭堵塞，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，13日課堂將會取消。

▲▼港警攻入中大校園！催淚彈、槍聲不斷　學生丟磚反擊遭壓制。（圖／路透）

中大指出，至於有關醫學院於醫院及診所的課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，同學可向其所屬學系／學院查詢相關安排之詳情。且同學及同事的安全是大學的首要考慮。大學呼籲同學及各部門員工盡量遠離危險，留在安全的地方。各部門員工如果有安全上的顧慮，可以不必返回辦公室。各學系及單位應彈性處理個別教職員因交通問題而遲到或缺席的事宜。

浸會大學方面則指出，由於預計13日交通仍然會有影響，以及需時維持受損毀的設施，因此所有課堂將取消；而職員將採取彈性上班安排，具體情況可與部門主管商討。其實，除了中大、浸大以外，港大與公開大學也宣布13日取消所有課堂。

▲▼中大1112警民對峙。（圖／路透）

中文大學方面，學生於晚間7時20分左右要護送校長段崇智離開二號橋，讓他去警署了解被捕學生的狀況；但過了10分鐘，防暴警再次施放多枚催淚彈，並警告段崇智現在不是談判的時刻，要求他馬上離開。隨後，示威學生就往警方防線投擲汽油彈，防暴警也不斷以催淚彈回擊。

不過，中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智在網上發文表示，段祟智校長中了催淚彈，現已撤離，正前往警署救學生。一直到了晚間8時許，中大有記者的腹部中橡膠彈，現場急救員協助治理。

▲▼中大1112警民對峙。（圖／路透）

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