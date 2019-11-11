　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄰居輕蔑問「到底在說啥」...母怒飆腦麻兒　桃園哥看傻下秒神轉：很震撼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲原po能感受到當事母親的苦衷。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／周亭瑋報導

桃園一名男網友昨天在外目睹心酸畫面，當時有個患腦性麻痺的弟弟在跟幾個鄰居說話，結果其中一人輕蔑地回，「你到底在說什麼？」此話一出，腦麻弟的母親突然發飆，同時催促自己的孩子回家，旁觀的他原本相當憤怒，想替弟弟抱不平，沒想到下一幕更讓他震撼。

男網友在「爆廢公社」緩緩說道，當時一位腦麻弟跟幾個鄰居湊在一起，不知在講些什麼，由於本身的關係，對方有聽沒有懂，於是又再問了一次，「你說什麼阿？說慢一點，我聽不懂喔！」

請繼續往下閱讀...

怎料，在場的另一個鄰居沒了耐心，語氣不善地對著孩子說，「你到底在說什麼阿？」這時弟弟母親突然發飆，對著自己孩子大罵，「你到底在說什麼，笨死了，說話也不會，你趕快回家啦，真笨。」

此舉讓身為路人的他相當錯愕，「這媽媽怎麼對自己親生小孩說這樣的話，而且還是慢飛天使，心中突然憤怒了起來，我站在原地放空了一下下，結果令我更震撼的事情發生了。」

弟弟,小孩,孩子,遊戲,玩,玩具（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲不過許多家長認為，這樣做會讓小孩更封閉，不敢表達。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

那位母親說完，立刻把臉撇到另一邊，迅速的偷偷擦淚。就是這個細微的動作，讓他釋懷且不捨，「原來我誤會了，我終於明白剛剛媽媽為什麼要這樣罵自己小孩，我瞬間眼睛漲紅、眼眶濕潤，她是不想讓別人來嘲諷自己的孩子」。

網友們看完也忍不住心酸，「建議媽媽應該蹲下，眼睛平視著孩子，鼓勵他說，你剛剛是不是想要說......意思嗎？ 幫孩子補充詞不達意的地方 ，不要扼殺孩子想要練習說更好的機會」、「這個我懂，寧願自己罵，也不捨孩子在外被人欺負嘲笑」、「媽媽也很辛苦，錯的是鄰居，希望大家可以多一些溫柔與體諒」、「我懂，我也有兩個慢飛天使，我不能允許我的小孩被嘲笑」。

部分網友則有不同解讀，直言「我覺得這媽媽沒有這麼多內心戲吧？單純只是長期處在崩潰邊緣，一時情緒失控，然後又對傷害孩子感到愧疚、後悔所以哭了。媽媽是這孩子唯一的避風港，希望他不要讓孩子感到世界上沒有一絲溫暖啊」。

另外，也有家長不以為然，覺得明明有更好的方法，「這媽媽的作法我不解，換作是我...我會引導孩子慢慢說，說對說好，然後跟外人解釋這小孩是慢飛天使，我的強悍不會對小孩，只會對外人」、「如果我是那個媽媽，我會選擇罵鄰居而不是罵孩子」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
否認「郭宋配」？　郭台銘祝福宋楚瑜參選總統：樂觀其成
12強／火力無法串連枉費江少慶好投　中華0比2不敵墨西哥
愛犬過世後老婆懷第二胎！女兒指孕肚「天真喊一句話」　夫妻對看
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」0參與　全團偷偷關心...落單妻尷尬了

3527枚50元！帥爸「戒菸4年存17萬」被虧一堆假幣　結果出爐...長知識了

40人吃3060！去零頭被拒「我宮廟總幹事」　豬隊友幫嗆：我們都幾萬塊在點的

大媽海生館插隊「加碼最壞身教」兒看傻　隊友狂勸...網罵翻嘆：爸爸辛苦了

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

最「接地氣」的演出！採集高雄聲音風景　衛武營邀馬來西亞藝術家駐地創作

「28歲罹癌雙寶媽」挑戰1100公里自行車環島　最後一哩路即將完成

雙11你絕對不是最慘！植物界提名最佳光棍獎...命中注定沒有「瓣」

供品拜「紅豆餅」路人碎唸！她無奈：心意最重要　網反曝眉角...長知識了

踩腳踏車就有「抱緊處理」！駁二裝置藝術開放光棍節取暖

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

最「接地氣」的演出！採集高雄聲音風景　衛武營邀馬來西亞藝術家駐地創作

「28歲罹癌雙寶媽」挑戰1100公里自行車環島　最後一哩路即將完成

雙11你絕對不是最慘！植物界提名最佳光棍獎...命中注定沒有「瓣」

供品拜「紅豆餅」路人碎唸！她無奈：心意最重要　網反曝眉角...長知識了

踩腳踏車就有「抱緊處理」！駁二裝置藝術開放光棍節取暖

職校電腦設備更新太慢…課程落後產業需求　全教總籲調高經費

鄰居輕蔑問「到底在說啥」...母怒飆腦麻兒　桃園哥看傻下秒神轉：很震撼

南方澳斷橋懲處名單下周出爐！　行政調查報告1個月內完成

用起來水水的！有人習慣「洗碗精加水」他不解　網秒懂困擾：怎麼洗都油

雙11／東森購物半天營收破億！　大手筆暖心捐贈長照車

基隆彩色漁村奪「景觀界奧斯卡」殊榮　你的IG上還沒有#Keelung就太low了！

中年大叔開租來保時捷　直行跨雙黃線撞機車…網虧：是不是賠大了？

洗澡完就噴這招超強！冬季讓香水持久的5大技巧

林鶴明揭露「張善政承認污名化蔡英文」動機：韓國瑜有他的苦心

連續41天抽獎！星巴克買一送一大放送 有手機就有機會

李佳芬到屏東拜廟跑行程　撇「夫人干政」不回應政治問題

鄰居房3600萬秒殺賣出！　他納悶「一年漲600萬」打房無效？　網：台北很難講

間接否認「郭宋配」　郭台銘祝福宋楚瑜參選總統「樂觀其成」

林俊憲緊追韓國瑜豪宅案　爆「斷頭催繳令」還原台肥被施壓過程

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

台女赴日打工擺爛　旅店經理氣哭

開店驚見詭異箱子　她一看嚇壞：誰的遺照

休旅車被拖吊　台南女見「滿桌子的字」：快笑死

一周3變天！北台15°C冷3天V型降溫

今晨淡水14.7度變天時間曝　吳德榮：觀察擾動何時成颱

40人吃3060！去零頭被拒「我宮廟總幹事」

更多熱門

相關新聞

40年透天換20年公寓！　網勸退：你會後悔

40年透天換20年公寓！　網勸退：你會後悔

桃園一名住在透天的網友表示，他最近在猶豫是否要40年透天換20年大樓公寓，由於目前還有100多萬貸款還沒繳完，而且他看中的公寓屋齡相對較新，生活機能也不錯，讓他非常猶豫。網友的回應則是一面倒，全勸他千萬不要換，「真的不要傻傻的換，用現在的透天實坪，換公寓的公設虛坪，你會後悔。」

存3527枚50元！被虧一堆假幣結果出爐

存3527枚50元！被虧一堆假幣結果出爐

一袋紅包隨身帶3年！網秒懂飆淚

一袋紅包隨身帶3年！網秒懂飆淚

南投哥慘摔！一起身「變出安全帽」戴好戴滿

南投哥慘摔！一起身「變出安全帽」戴好戴滿

大媽海生館插隊「加碼最壞身教」

大媽海生館插隊「加碼最壞身教」

關鍵字：

腦麻兒母親鄰居慢飛天使家長爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面