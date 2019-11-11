鄰居輕蔑問「到底在說啥」...母怒飆腦麻兒　桃園哥看傻下秒神轉：很震撼

▲原po能感受到當事母親的苦衷。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／周亭瑋報導

桃園一名男網友昨天在外目睹心酸畫面，當時有個患腦性麻痺的弟弟在跟幾個鄰居說話，結果其中一人輕蔑地回，「你到底在說什麼？」此話一出，腦麻弟的母親突然發飆，同時催促自己的孩子回家，旁觀的他原本相當憤怒，想替弟弟抱不平，沒想到下一幕更讓他震撼。

男網友在「爆廢公社」緩緩說道，當時一位腦麻弟跟幾個鄰居湊在一起，不知在講些什麼，由於本身的關係，對方有聽沒有懂，於是又再問了一次，「你說什麼阿？說慢一點，我聽不懂喔！」

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怎料，在場的另一個鄰居沒了耐心，語氣不善地對著孩子說，「你到底在說什麼阿？」這時弟弟母親突然發飆，對著自己孩子大罵，「你到底在說什麼，笨死了，說話也不會，你趕快回家啦，真笨。」

此舉讓身為路人的他相當錯愕，「這媽媽怎麼對自己親生小孩說這樣的話，而且還是慢飛天使，心中突然憤怒了起來，我站在原地放空了一下下，結果令我更震撼的事情發生了。」

▲不過許多家長認為，這樣做會讓小孩更封閉，不敢表達。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

那位母親說完，立刻把臉撇到另一邊，迅速的偷偷擦淚。就是這個細微的動作，讓他釋懷且不捨，「原來我誤會了，我終於明白剛剛媽媽為什麼要這樣罵自己小孩，我瞬間眼睛漲紅、眼眶濕潤，她是不想讓別人來嘲諷自己的孩子」。

網友們看完也忍不住心酸，「建議媽媽應該蹲下，眼睛平視著孩子，鼓勵他說，你剛剛是不是想要說......意思嗎？ 幫孩子補充詞不達意的地方 ，不要扼殺孩子想要練習說更好的機會」、「這個我懂，寧願自己罵，也不捨孩子在外被人欺負嘲笑」、「媽媽也很辛苦，錯的是鄰居，希望大家可以多一些溫柔與體諒」、「我懂，我也有兩個慢飛天使，我不能允許我的小孩被嘲笑」。

部分網友則有不同解讀，直言「我覺得這媽媽沒有這麼多內心戲吧？單純只是長期處在崩潰邊緣，一時情緒失控，然後又對傷害孩子感到愧疚、後悔所以哭了。媽媽是這孩子唯一的避風港，希望他不要讓孩子感到世界上沒有一絲溫暖啊」。

另外，也有家長不以為然，覺得明明有更好的方法，「這媽媽的作法我不解，換作是我...我會引導孩子慢慢說，說對說好，然後跟外人解釋這小孩是慢飛天使，我的強悍不會對小孩，只會對外人」、「如果我是那個媽媽，我會選擇罵鄰居而不是罵孩子」。

►生火了！連我媽都用到發光