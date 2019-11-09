記者唐詠絮、郭世賢／彰化報導

頭戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮「進香帽」，挪威3鐵選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠。艾登接受彰化縣政府邀請，來台參加田中馬拉松9日上午抵台，彰化縣長王惠美親自接機。艾登受訪表示，很高興來到台灣，記者詢問他覺得冠軍帽如何，他則開心的說，覺得這頂帽子為自己帶來好運氣，不但贏得了比賽，也讓他可以來到台灣。

▲ 戴順澤宮冠軍帽鐵人挪威選手抵台，艾登：帽子為我帶來好運氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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彰化縣長王惠美9日上午搭車北上前往桃園機場迎接艾登，王惠美與艾登見面時，親自為他戴上迎賓花圈，致上最誠摯的祝福。而2人將於9日下午前往埔鹽順澤宮還願，10日上午6時到田中鎮景崧文化教育園區共同領跑田中馬拉松。

王惠美表示，艾登當初因頭戴埔鹽順澤宮帽勇奪三鐵比賽冠軍，與彰化牽起了特別的緣份，也由於這個緣份，將台灣彰化埔鹽順澤宮的品牌行銷至國際，讓更多外國朋友認識彰化、認識埔鹽順澤宮，很謝謝伊登；艾登則是感謝彰化縣政府的邀請，讓他能到台灣和大家見面。

艾登表示，很高興可以來到台灣，自己也很期待這一次行程，先前搭飛機曾經在台灣轉機，但此行才是真正進入台灣，有機會認識台灣的廟宇文化，能比較美國節慶的不同，並期待參加馬拉松比賽。

媒體詢問他對「冠軍帽」看法，艾登開心表示，這頂帽子為自己帶來好運氣，因為如果不是這頂帽子，也不會接受到邀請同時贏得比賽，也讓他可以來到台灣。

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