「冠軍帽」選手艾登來台！親自到彰化順澤宮還願：這頂帽子給我好運

▲彰化縣長王惠美邀請勇奪法國尼斯鐵人三項競賽金牌的挪威選手伊登9日至11日來台三天感恩之旅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／桃園報導

勇奪法國尼斯鐵人三項世界冠軍的挪威選手艾登（Gustav Iden）讓來自彰化埔鹽順澤宮的帽子一夕爆紅，縣長王惠美也在第一時間邀請他來參加11日於田中鎮舉辦的馬拉松。艾登9日上午已順利抵台，在桃園機場受訪時他表示，「很感謝縣長的邀請招待，讓我有機會來到這裡感受彰化的在地文化」，而此行彰化縣政府也有安排下午讓他順道去埔鹽順澤宮還願，希望能讓艾登體驗彰化人的熱情以及風俗民情。

王惠美邀請艾登9日至11日來台三天感恩之旅，9日上午她代表所有縣民至桃園國際機場熱情接機，親自為艾登戴上迎賓花圈，致上最誠摯的祝福。艾登在機場受訪時表示，「很高興可以接受你們的邀請來到台灣，有機會了解台灣的廟宇文化，能比較美國節慶的不同，我很期待下次能參加馬拉松比賽」。

艾登選手當初因頭戴埔鹽順澤宮帽勇奪冠軍，與彰化牽起了特別的緣份，也由於這個緣份，將台灣彰化埔鹽順澤宮的品牌行銷至國際，讓更多外國友人認識彰化、認識埔鹽順澤宮。媒體詢問艾登對冠軍帽看法時，他開心表示，「這頂帽子為我帶來好運氣，如果不是這頂帽子，我不會接受到邀請同時贏得比賽，還可以來到台灣」。

艾登3天的感恩之旅行程上全由彰化縣政府安排，9日下午4點他將前往埔鹽順澤宮還願，10日凌晨則會前往田中鎮景崧文化教育園區參加田中馬拉松，與大家一同體驗彰化之美。

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