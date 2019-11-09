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見短裙辣妹流口水...運將色喊：裡面沒穿？下秒掀裙突襲雪白一截　她嚇壞

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▲▼女孩,裙子,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名運將見到彩券行裡的短裙妹，竟衝上前掀裙性騷擾。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名54歲吳姓男子3月時到彩券行，見一名身穿短裙的女子小君（化名）竟起了邪念，走向前向對方表示，「裡面是不是沒有穿」，接著又趁著對方不注意，直接將小君的裙子掀開，朝小君的右大腿襲去。台北地方法院審理後，依性騷擾罪判吳男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，並向公庫支付3萬元。

檢方起訴指出，吳男3月13日下午3時許，在台北市一間彩券行內，見到小君穿著短裙坐在椅子上，竟先出言調戲「裡面是不是沒有穿」，接著又趁小君沒有防備時，徒手掀開小君的裙子，伸手碰觸小君靠近右側臀部的大腿。小君不甘受辱決定報警處理。

擔任計程車司機的吳男在檢方偵訊時，矢口否認犯行，但由於小君指證歷歷，又有監視器畫面佐證，他的說詞並不被檢方採信。法院審理時，吳男才坦承犯行。

法院審酌他是一時思慮欠周，才會性騷擾他人，犯後他也勇於認錯，足認他有悔悟之心，雖然沒有與小君達成和解，但考量聯繫不到小君，無從徵得對方的意見，最後決定依性騷擾罪判吳男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付3萬元。全案仍可上訴。

修圖修到厭世！

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