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人妻遇惡狼「三度強拉上車」性侵　女兒幫下載交友軟體惹禍崩潰

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▲▼示意圖,性侵,傷心,獨,濫用,鬱悶,女,情感,表達,健康,問題,情感（圖／123RF）

▲娜娜遭到性侵，第一時間選擇不報警是為了保護女兒。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

已婚的娜娜（化名）使用由女兒下載的交友軟體，進而認識阿南（化名），卻遭帶到汽車旅館性侵，事後甚至公布女兒的名字，讓她一度崩潰到萌生自殺的念頭。台南高分院法官認為，阿南三度將娜娜強拉進旅館，事後還持續發訊息逼迫對方出來碰面，加上一審有查到性侵的證據，最後裁定駁回上訴，維持原審依強制性交罪判處4年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書中提到，娜娜2017年4月間接受阿南的提議，想在車上談判兩人的感情糾葛，結果一上車就被直接載去汽車旅館，她發現情況不對勁，三度打開副駕駛座的車門想逃走，卻被大力拉回，最後慘遭性侵得逞，背部、大腿、小腿都有明顯的瘀青。

▲▼玩手機 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲娜娜使用的交友軟體是女兒幫忙下載的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

娜娜接受偵訊時數度情緒崩潰，她表示，受到性侵的事情只有跟女兒講，「因為女兒幫我下載交友軟體，她也很自責，我本來當天就要報案，但怕阿南會報復我，也怕我先生知道，最後沒有做筆錄，當時有位男警陪我聊很久，他有問我要不要報案」，但是之後自己焦慮到無法入睡，都是假裝去看皮膚科、感冒拿取安眠藥，後來心理諮商師看不下去，建議一定要去身心科就診，「我只想要回到平靜的生活，沒有恐懼，不希望阿南再來找我。」

而被指控性侵的阿南到案後辯稱，兩人當天的確有前往汽車旅館，娜娜抵達後不想進入，還開車門想要下車，「我們發生爭執，因為我嗓門比較大，有嚇到她，但絕對沒有性侵，她有同意跟我發生性關係。」

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲娜娜與女兒幾乎天天都是以淚洗面。

但台南高分院法官認為，事發當下汽車旅館員工曾目擊娜娜三度開車門想逃開，還說出「好奇怪喔，那個男生一直拉她」、「我很猶豫該不該給他（房間鑰匙）耶」、「恐怖」等話，加上女方事後出現自責情緒，喪失對人的信任感，一提到案情就崩潰哭泣，甚至出現厭食等自我虐待的情形，一度還想輕生，因此不採信阿南的說詞。

此外，阿南還公布娜娜女兒的姓名，當事人知道這件事情之後，一度也崩潰、自責到想要自殺，母女倆天天以淚洗面。法官指出，一審調查的相關事證都證明阿南確實是性侵，而非他所說的「有經過女方同意」，最後裁定駁回上訴，維持原審量刑，依強制性交罪判處4年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

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