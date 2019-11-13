陸推新時代「愛國教育」　國務院：引導台灣同胞自覺維護統一

▲中共發表新時代愛國主義教育實施綱要。圖為中共總書記習近平近年1月2日發表《告台灣同胞書》40週年談話時，多次提到要推進祖國統一、探索一國兩制方案等。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

近日中共中央、國務院印發《新時代愛國主義教育實施綱要》，並發函要求各地區各部分貫徹落實。據新華社報導，內容涵蓋強化「祖國統一」和「一國兩制」實踐教育，旨在引導人們包括台港澳同胞增強對國家的認同，自覺維護國家統一和民族團結。

中共《新時代愛國主義教育實施綱要》全文共分六大項目與34點安排，包括總體要求；基本內容；新時代愛國主義教育要面向全體人民、聚焦青少年；豐富新時代愛國主義教育的實踐載體；營造新時代愛國主義教育的濃厚氛圍；以及加強對新時代愛國主義教育的組織領導。

▲10月1日中共建政70周年大會上，群眾遊行中出現一國兩制方陣。（圖／翻攝央視）

該文末還特別強調，各地區各部門要根據本綱要製定貫徹落實的具體措施，確保愛國主義教育各項任務要求落到實處；「中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊按照本綱要總的要求，結合部隊實際制定具體規劃、作出安排部署。」

在總體要求、基本內容中，綱要兩度提到反對分裂國家的圖謀和言行，強調「國家統一和民族團結是中華民族根本利益所在。」指稱將強化祖國統一和民族團結進步教育，認為維護國家主權和領土完整、實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，要「與分裂祖國的言行開展堅決鬥爭，引導全體中華兒女為實現民族偉大復興、推進祖國和平統一而共同奮鬥。」

在增進和凝聚政治共識上，綱要指出，加強「一國兩制」實踐教育，引導人們包括香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞增強對國家的認同，自覺維護國家統一和民族團結。

至於如何營造愛國氛圍和執行愛國教育，綱要表示，應善用報刊、傳播、影視等渠道，以及強化模範人物宣傳、創作優秀藝文產品、在網路上唱響主旋律、加強宣傳教育跟強化制度和法治保障等方式，譬如在內容中強調，將依法嚴懲暴力恐怖、民族分裂等危害國家安全和社會穩定的犯罪行為。

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