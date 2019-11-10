大陸2020年第七次人口普查！　對象包含境內「台灣居民」

▲中國人口眾多。（圖／中新社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院日前印發了《關於開展第七次全國人口普查的通知》，將於2020年開展第七次全國人口普查，普查標準時點是2020年11月1日零時。國務院也表示，在境內居住的港澳台居民和外國人也屬於普查對象。

根據大陸《經濟日報》9日報導，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室負責人表示，這次人口普查對象是指，普查標準時點在中華人民共和國境內的自然人，以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內短期停留的境外人員。

本次普查主要調查人口和住戶的基本情況，包括姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房等情況。

據了解，這次人口普查中更將首次採集普查對象的身份證號碼。但會對身份證號資訊進行保密處理，普查全流程加強對公民個人資訊的保護，嚴禁向任何機構、單位、個人洩露公民個人資訊。

這次普查工作將以三階段進行，一是準備階段（2019年10月—2020年10月），工作人員將制定普查方案和工作計畫等工作，二是普查登記階段（2020年11月—12月），將進行普查員入戶登記，進行比對複查、抽查...等，三是資料匯總和發佈階段（2020年12月—2022年12月），進行數據整理、評估...等。