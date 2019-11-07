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陳水扁爆中日將簽支持對港一國兩制　要蔡英文提前因應

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▲▼蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者林敬旻、張一中攝）

▲蔡英文、陳水扁。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁7日晚間透過臉書爆料，2020年「安習會」可能簽署第五份日中政治文件，要求日本政府表態支持中國對香港的一國兩制，將損害台灣的國家利益，總統蔡英文有必要提前因應。

陳水扁表示，據日本友人告知，「中國國家主席習近平將於2020年5月初至日本進行國是訪問，日中將發表共同聲明，並簽署第五份政治文件，日本將表明支持中國對香港的一國兩制」，此事一旦成真，將嚴重損害台灣的國家利益，爾後中國將可以援引，要求日本政府調整對台灣的關係。

陳水扁指出，目前日中兩國已經針對習近平國是訪問，與簽署第五份政治文件的細節，開始進行事務層級的協商，台灣政府不應等閒視之，蔡英文與國安會都必須提前因應，未雨綢繆，盡快知會美國，制止日本此一舉措。

陳水扁提到，日中簽署的前4份政治文件，包括1972年兩國建交的聯合聲明；1978年的和平友好條約；1998年的日中關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言，及2008年的日中關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明。

陳水扁提及，日本與美國都是台灣最重要的友邦，雖然沒有正式外交關係，卻比邦交國還友好密切。1971年蔣介石集團被趕出聯合國，隔年1972年9月29日日本與中華民國斷交，為維持日台友好的非官方關係，特別成立民間性質卻可以辦理簽證的準外交機購。

陳水扁提到，日方建議名稱為財團法人「日台交流協會」，蔣介石政府要求採用「日華交流協會」，遭日方拒絕，才有後來沒頭沒尾，看不到「日台」或「日華」的「交流協會」存續45年，2017年1月1日正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，但那是日本主動，不是出自台灣政府的要求，台灣的相對機構「亞東關係協會」，最後在輿論與民意壓力下被迫正名為「台灣日本關係協會」，邱義仁是現任會長。

陳水扁表示，香港反送中運動稍見緩和，所謂送中條例也正式撤回，陳同佳事件引發朝野高層論戰未了，習近平年初提出的「一國兩制台灣方案」，卻將出現日方表明支持中國對香港的一國兩制，明文寫在明年5月東京「安習會」正擬簽署的日中第五份政治文件中。

陳水扁指出，透過私下管道獲悉此一內幕資訊，他不能當報喜不報憂的喜鵲，為了國家利益，有責任扮演烏鴨嘴，提醒蔡政府未雨綢繆，提前作有效因應。

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