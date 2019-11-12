京站小碧潭最快12月底開幕　4間百貨獨家餐飲進駐

▲京站與IKEA同棟的小碧潭店，最快將在12月底開幕見客。（圖／京站提供、翻攝各餐廳官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼IKEA新店店在小碧潭開幕後，位於同棟5樓的京站小碧潭，預計最快也將在12月底正式見客，4500坪賣場內有關美食餐飲的空間就占90%，將有4間「百貨獨家」餐飲進駐，包括精緻甜點「金月笈食」、木柵「江記水盆羊肉」、美式輕食「N.Y. Bagels Jr.」與大安區「心泰」泰式餐廳。

▲金月笈食的草莓大福。

IKEA新店店今年5月正式開幕，除了有全台最美IKEA景觀餐廳，還有全台唯一的IKEA cafe，成為新店在地民眾下午茶好去處，開幕期間一度人潮擠爆，直到現在週末假日餐廳還會出現排隊盛況，位於同棟5樓的京站小碧潭，也將引進超過20間餐飲品牌，預計12月至明年1月將正式開幕。

▲心泰泰式料理。

新店地區住宅人數成長快速，但多年來較大賣場始終僅有家樂福坐鎮，今年與小碧潭共構的IKEA終於在5月開幕，除了為新店地區帶來更多商場新象，也是全台首間與捷運站相連的IKEA賣場，但除了物販，還需要餐飲設施吸引人流，京站在台北車站經營多年，在小碧潭分店也將以餐飲服務為主，預計能與IKEA合作帶入更多人潮。

▲IKEA新店店有全台唯一的IKEA cafe，開幕時人潮爆棚，但仍缺乏其他商家產生共聚效應。（圖／記者蔡惠如攝）

京站小碧潭賣場約4500坪，預計將設置9間主題餐廳，以及1200坪大小、共600個座位的美食街，預計將有10多間餐飲品牌進駐，以及咖啡廳，此外還有美聯社旗下的「心樸市集」作為超市業種，加上部分生活雜貨，活化整個5樓賣場。

除了4間百貨獨家餐飲將進駐之外，包括目前仍火熱的厚鬆餅「屋莎鬆餅屋」、吃到飽日式火鍋店Mo-Mo-Paradise、開飯川菜館、微兜餐酒館等也都將進駐小碧潭。