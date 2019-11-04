越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」　網友警告：千萬別還手

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區文化一路一段上，4日上午9時許發生一起疑似行車糾紛案件，一名穿著藍色背心的阿伯站在一台大貨車旁，手持棍棒敲打貨車車體大喝「出來！」雙方就在路上爭執，過程被用路人拍下後PO網，警方表示尚未經或類似報案，後續將追查車籍資料後以強制罪及恐嚇罪嫌通知當事人到案說明。

▲背心阿伯持棍棒越級打怪，敲擊貨車車體要司機下來理論。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



有網友在臉書粉絲團「黑色豪門企業」投稿，表示在林口文化一路一段上看到一名「兇兇的阿伯」，影片中阿伯手持一隻約1公尺長的棍棒，起先在貨車旁叫囂，見駕駛不肯下來就砸向車體大喝「出來！」駕駛無可奈何下車與他理論，見阿伯手持武器他也不衝動，拿起手機作勢要通報警方。

網友看到後留言「出事了啦阿伯」、「珍惜生命，越級打怪很危險喔」、「該慶幸遇到高EQ的人」、「那阿北看起來被灌一拳就可以躺棺材了」、「怎麼司機一下車就只剩嘴巴功能啦」、「千萬不要還手，萬一阿北心臟病發或者跌倒骨折，賠不完」。

雙方當事人據了解尚未報案，後續林口警分局將追查車籍資料及調閱監視器，以強制罪及恐嚇罪通知當事人到案說明，並依法偵辦。林口警分局呼籲用路人遇行車糾紛，應依法先行報警，切勿私下處理，不論是對自己的安全、其他用路人的權益，抑或是未來責任釐清才有保障！

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