川普12日發表「經濟政策」演說…有望釋中美貿易談判消息　投資者超樂觀

▲川普2016年於「紐約經濟俱樂部」演講時，訂下4%年經濟成長率目標。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將在當地時間12日中午（台灣時間凌晨1時）於「紐約經濟俱樂部」（Economic Club of New York）發表演說。白宮發言人表示，「可以預期總統會談到減稅、放鬆管制與公平互惠貿易等政策，這些都支撐了美國史上最長的經濟復甦。」美國金融市場則希望川普能釋出任何與中美貿易談判有關的消息。

白宮發言人迪利（Judd Deere）表示，「你可以期待總統會談及減稅、放鬆管制與公平互惠貿易等政策，還有破紀錄的低失業率、不斷上漲的工資與攀升的消費者信心，這些都支撐了美國史上最長的經濟復甦。」而美國股市近幾周也屢創新高，因為市場希望白宮與北京當局能夠盡速達成協議，以降低市場的不確定性。

Markets hope for positive signs from U.S. President Donald Trump's scheduled trade speech at the Economic Club of New York https://t.co/FFA3AgN5XS via @jeffmason1 @aprjoy pic.twitter.com/k2tazIdZLW — Reuters Business (@ReutersBiz) November 12, 2019

路佛集團（The Leuthold Group）首席投資長保森（Jim Paulsen）對這次演說會釋出的訊息感到非常樂觀，他指出，即便川普沒有提及「正在磋商」的第一階段協議細節，「但我們仍感覺離完成任務很近了，也能夠滿足市場需求。」但嘉信理財集團（Charles Schwab）交易和衍生品副總裁佛萊德瑞克（Randy Frederick）則持懷疑態度，「今天存在的任何不確定，明天依舊會存在。」

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）估計，中美貿易戰已經讓美國經濟增長減少約0.8個百分點。雖然今年初的增長速有微幅成長3.1%，但Q3又回落至1.9%，而疲弱的商業投資，就是經濟放緩的主要因素。

擁有112年歷史的「紐約經濟俱樂部」，一直是重要經濟政策演說的場所，其發表內容都會被投資者視為有建設性的。俱樂部發言人克萊姆（Erin Klem）表示，這場演說預計會有1350人出席參與。

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