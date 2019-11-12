世界經濟進入「日本式衰退」　前IMF副總朱民：危機風險上升

▲學者示警世界經濟進入日本式衰退。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

因貿易不確定性、投資放緩，國際貨幣基金組織﹙IMF﹚在上月下調2020年經濟成長預測至3.4%，但仍較今年預測值3.0%為高，但前IMF副總裁朱民在今天一場於北京舉辦的論壇上，提出更悲觀的看法，他說，全球經濟進入「日本式衰退」，沒有刺激空間，將導致明年的展望，可能不會比今年好。

據國際貨幣基金組織﹙IMF﹚10月中旬發布最新的《世界經濟展望》報告，較7月再度下調2019年全球經濟增長預測至3%，低於7月預計的3.2%，為金融危機後最低點；同時，由於國際貿易不穩定性仍然存在、投資放緩等，也將2020年預測值從3.1%下調至3.0%。

▲清華大學國家金融研究院院長朱民。（圖／記者陳政錄攝）

儘管如此，面對外界普遍預期明年經濟展望優於今年，前IMF副總裁、清華大學國家金融研究院院長朱民表示，投資疲軟，是導致經濟、工資增長緩慢的一個重要原因，「根據我們的模型觀察，明年2020年經濟增長繼續維持在一個低位。」

他表示，2008年以來，觀察到全球投資都在下降，如美國每年投資額佔GDP比例減少，加上低利率持續，如此以往造成低通脹、低增長，就是所謂的「日本式衰退」。朱民說，他不認為美國會發生經濟危機，但從當前利率下行、投資放緩等趨勢來看，美國和幾個國際性的主要國家，正在緩緩的進入衰退期，這將改變全世界的金融格局，是一個很大的變化。

朱民說，當世界進入「日本式衰退」的時候，世界股市越來越由公司業績實體支撐，走向流動性支撐；而貨幣政策繼續寬鬆，但低增長、低利率、低通脹，「沒有刺激空間」，也造成風險從銀行和保險轉向企業，轉向非金融機構。他指出，這歷來是容易發生危機的薄弱點，也是一個新的變局。

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